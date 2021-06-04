Вторая жизнь переработанной древесины

Бумажная и целлюлозная промышленность Европы- вторая по величине в мире. В 2019 году сектор произвел более 130 миллионов тонн продукции, это - около 23% мирового производства. 11 миллионов тонн из этого объема оказались неперерабатываемыми отходами.

Проект ЕС PaperChain ставит целью добиться переработки бумажных отходов - так, чтобы их можно было использовать как ресурс в других отраслях ( строительстве, горнодобывающем секторе).

Наш корреспондент побеседовал с Йоханом Элвнертом, генеральным секретарем Платформы лесных технологий, участницей европейского проекта.

Он рассказал: "Сегодня целлюлозно-бумажная промышленность ЕС перерабатывает каждое бумажное волокно столько раз, сколько это возможно, но иногда волокно слишком коротко и уже не подлежит дальнейшей утилизации. Вторичные отходы - остатки краски, минеральные наполнители или пища, застрявшая внутри бумажного пакета, накапливаются. В итоге то, что нельзя утилизировать, сжигается для получения энергии. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы их сегодняшних отходов производить продукты завтрашнего дня. Проект PaperChain - один из убедительных примеров.

Другие примеры - выращивание корма для рыбных ферм, очистка воды с целлюлозных заводов. Полагаю, корректнее говорить не об отходах, а о новых ресурсах.

У людей сегодня немало интересных идей по замене ископаемых материалов древесиной. Так, например, исследователи разрабатывают прозрачную древесину, которая может заменить стекло, некоторые другие материалы. Но я также очень рад, когда вижу традиционные продукты, например, бумажные пакеты, которые возвращаются в обиход; рад, когда вижу деревянные строения, которые способны поглощать углерод из городской атмосферы".

Эксперт признает, что новые материалыиз древесины - дороги.

"Нефть стоит дешево, и люди придумали, как использовать ее практически для всего, - отмечает Элвнерт- К сожалению, это приводит к образованию отходов и выбросу углекислого газа в атмосферу. мир знает об этих проблемах и хочет найти альтернативу. В лесном секторе мы пытаемся найти заместительные решения. У нас есть, например, текстиль на основе древесины, "зеленые" химикаты для медицинской промышленности. Так что да, мы сокращаем разрыв".

Но разве мы не должны защищать леса, а не вырубать их все больше?

"Я сам являюсь владельцем леса, поэтому знаю, что можно одновременно и использовать лес, и защищать его, - рассказывает эксперт. - Мои бабушка и дедушка посадили деревья, я ими пользуюсь. А то, что посадил я, послужит следующим поколениям.

Мне очень приятно видеть диких животных, лосей, кабанов, которые живут в нашем лесу. Когда мы пользуемся древесиной, то я уверен: она пойдет на производство экологчиных продуктов, нужных людям".