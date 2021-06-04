Экостройка: в Испании вместо цемента используют золу

На первый взгляд, этот новый участок автомагистрали вблизи Валенсии не отличается от любой другой трассы. Но под ее поверхностью скрываются тайны. Благодаря новаторским технологиям испанский подрядчик Acciona использует бумажный пепел вместо цемента.

Ингредиент, который повышает прочность дорожного покрытия.

Наш корреспондент расспросил о новинке представителя компании. Хуан Хосе Памплона рассказал: "При прокладке дорог нам нужны самые прочные материалы. И для этого мы обычно используем цемент. А бумажная зола не просто на него похожа. Отвечая всем техническим требованиям цемента, зола более экологична! Потенциальный эффект от проекта огромен. Мы подсчитали, что можем сэкономить 65-75% выбросов двуокиси углерода, а при наращивании масштаба достигнем экономии цемента в размере 18 тысяч тонн!"

Выгода заключается не только в сокращении выбросов углекислого газа. Используя бумажную золу - сгоревшие отходы бумаги и целлюлозы - компания превращает мусор в ресурс.

Нынешний проект - один из трех пилотных. А каков план дальнейших действий?

"Говоря о наращивании масштаба, мы планируем сначала выйти на использование золы на национальном уровне а в перспективе - и на международном - уточнил Памплона.

Группа Acciona является участником проекта PaperChain. В его рамках заявлена цель - использовать отходы бумажной и целлюлозной промышленности Европы.

В настоящее время годовой объем производства в секторе - втором по величине в мире - составляет 130 миллионов тонн. 11 миллионов тонн из них превращаются в неперерабатываемый мусор.

Инициатива PaperСhain - часть более широкой промышленной стратегии Европы, направленной на обеспечение устойчивого подхода к природным ресурсам.

Йохан Элвнерт возглавляет Платформу лесных технологий. Он рассказал: "Новые технологии позволяют повторно использовать и перерабатывать отходы. Одним из удачных примеров в отрасли является проект PaperСhain, но мы видим подобные разработки и для текстиля, упаковки, мы видим подобное в производстве рыбьего корма на базе очищенной воды целлюлозных заводов. Так что корректнее говорить не об отходах, а о ресурсах.

Чтобы достичь безотходной циркулярной экономики, мы должны работать вместе - по каждому звену создания добавочной стоимости. Цели ЕС на 2050 год очень амбициозны. К примеру, мы изучаем как достичь безотходности в древесно-бумажной промышленности. Мы готовы много трудиться для реализации этих замыслов. Поддержка Европы для нас здесь просто бесценна".