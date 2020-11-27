"Второе дыхание" для европейских предпринимателей

Когда бизнес заходит в тупик, владельцы несут не только финансовые издержки, но и огромный психологический ущерб. Мы – в Бретани, где посмотрим, как одному предпринимателю с небольшой помощью извне удалось восстановить дела после краха предыдущего бизнеса.

История Оливье Кристиан, возможно, вдохновит тех, чей бизнес сегодня попал в жернова ковида. Наш герой вместе с женой управляют процветающей булочной близ Сен-Мало. Но так было не всегда. В 2016 году мужчина был вынужден закрыть свою пекарню в Париже из-за спора с партнером по бизнесу.

Он связался со "Вторым дыханием", французской ассоциацией помощи предпринимателям, оказавшимся в трудной ситуации. Почему?

"По ряду причин. У меня была компания в Париже, она оказалась в трудной ситуации. В мэрии мне посоветовали связаться с ассоциацией, чтобы наладить эффективный диалог с банкам, налоговыми органами и государством - и так уменьшить стресс в период, когда дела идут не очень хорошо", - рассказывает Оливье.

Насколько важной стала оказанная помощь?

"Очень важной: мне в тот момент было абсолютно необходимо закрыть компанию, прежде чем предпринимать что-то еще, - комментирует предприниматель. - Я прервал контакт с моим прежним бухгалтером, а в ассоциации "Второе дыхание" мне порекомендовали других специалистов. Нужно было помочь разобраться с делами, чтобы позднее запустить другую фирму".

"Второе дыхание" - звено французского "Портала по восстановлению", к которому подключены шесть ассоциаций. Сообща они консультируют по широкому кругу вопросов, в их числе – профилактика банкротства и самоубийств предпринимателей, помощь в организации бизнеса после ликвидации предприятия.

Филипп Лё Мёр, эксперт "Второго дыхания", помог Оливье. Как? "Помимо бухгалтерских консультаций мы помогаем провести полную диагностику бизнеса. Идея заключается в том, чтобы дать возможность человеку вернуться к новому предпринимательскому проекту или работе. Каждая из входящих в "Портал" ассоциаций имеет свою специализацию. Это обеспечивает полный цикл услуг, позволяющих человеку вернуться в бизнес - рассказывает Лё Мёр. - В связи с пандемией шесть ассоциаций проводят ежемесячные собрания, сводя воедино информацию о реальном положении бизнеса на местах. Данные затем передают в министерство финансов".

За выдающуюся работу "Портал по восстановлению" в этом году удостоился Гран-При Европейской награды за продвижение предприятий.

С 2006 года премия поддержала создание тысячи новых компаний и рабочих мест.