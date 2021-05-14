Трудности женского предпринимательства

Несмотря на то, что около трети всех компаний в Европе создают женщины, исследования показывают, что они при этом сталкиваются с рядом серьезных проблем, особенно в плане привлечения капитала.

Анне Раванона, основатель и генеральный директор Global Invest Her, платформы, цель которой - быстрее финансировать женщин-предпринимателей.

Пол Хакетт, Euronews:

"Анне, создание и развитие бизнеса может оказаться сложной задачей для любого человека, действительно ли в этой сфере есть разница между мужчинами и женщинами?"

Анне Раванона, основатель и генеральный директор Global Invest Her euronews

Анне Раванона, основатель и генеральный директор Global Invest Her:

"В сфере предпринимательства все еще существует большой разрыв в отношении возможностей создания бизнеса женщинами из-за различных факторов, многих барьеров, внутренних и внешних. Но это действительно так, к сожалению. И мы вынуждены сказать, да, вас ожидают другие условия при открытии бизнеса, если вы женщина-предприниматель".

Пол Хакетт, Euronews:

"И каковы основные трудности для женщин в сравнении с мужчинами?"

Анне Раванона:

"Первое - это доступ к финансам, второе - доступ к сетям и доступ к наставникам или лидерам. Это три основные проблемы: финансы, сети и лидеры".

Пол Хакетт, Euronews:

"Еврокомиссия создала инициативу WEgate для поддержки женского предпринимательства, как она помогает женщинам добиться успеха в бизнесе?"

Анне Раванона:

"WEgate - это платформа, созданная Еврокомиссией в партнерстве с другими организациями, работающими на местах и оказывающими услуги женщинам-предпринимателям. Цель платформы - стать таким местом, куда можно обратиться, если вы женщина-предприниматель в Европе и вы хотите узнать обо всех ресурсах, доступных вам в вашей стране и на международном уровне, когда вы строите свой бизнес, финансируете его. Здесь вы можете наладить контакты с другими женщинами-предпринимателями. Так что это место для общения. Мы входим во многие организации, которые обслуживают и поддерживают женщин-предпринимателей. И в Европе нам совершенно необходимо объединить все это. Здесь много ресурсов. Поэтому вам необходим универсальный центр, где вы могли бы найти то, что вам нужно. WEgate - отличный инструмент для этого".

Пол Хакетт, Euronews:

"Сейчас, по имеющимся данным, если вы женщина-основатель компании, ваши шансы получить венчурное финансирование совсем не велики. Как это изменить?"

Анне Раванона:

"Это вопрос на 3 миллиона долларов. Я бы сказала даже на триллион семьсот миллиардов долларов, Пол. Знаете ли вы, что гендерный разрыв в финансировании, то есть количество денег, привлеченных женщинами-основателями и мужчинами-основателями, сегодня оценивается в триллион долларов. Сегодня женщины-предприниматели получают только 2% от общего объема венчурного капитала. Таким образом, происходит то, что женщины-предприниматели строят бизнес, а когда приходит время масштабировать его, им нужно получить деньги, чтобы сделать это. И что я вижу, Пол, так это то, что женщины выпивают 500 чашек кофе с неправильными людьми, а мужчины выпивают пять чашек кофе с правильными людьми и получают пакет с финансированием. Поэтому я думаю, нам необходимо лучше понять, какие проблемы пытаются решить женщины-предприниматели. Лучше финансировать их, поддерживать их и раскручивать эти успешные проекты".