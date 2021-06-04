Выставка фотопортрета JR в галерее Саатчи

От иммиграции до контроля над оружием и палестино- израильско конфликта. Эти и другие острейшие темы современности - в поле зрения француза JR. Выставка его работ сейчас проходит вuалерее Саатчи в Лондоне.

JR рассказывает: "Моя главная цель - познакомиться с разными сообществами разных стран. Начиная путешествие, я пытался угадать, в какой точке мира мне скажут: "О, вы знаете, искусство - это не к нам!" И мне нигде такого не сказали. Пожалуй, за исключением Северной Кореи, там не очень хорошо смотрели на мою работу".

Все началось для художника в день, когда он нашел фотокамеру в парижском метро. В то время JR занимался стрит-артом, но, обзаведясь камерой, стал делать портреты своих друзей, тоже художников, и развешивать их на улицах. Он снимал молодых в Парижских пригородах в разгар беспорядков 2005 года, желая показать иное лицо протестов, отличное от того, как их представляли в СМИ.

"Я сказал себе: "Сниму своих друзей, попрошу их представить себя карикатурно. И развешу фотопортреты в Париже! И это действительно сработало: на фотографиях указаны имя, возраст и номер дома, в котором живет человек. Вы превращаетесь из анонима из телерепортажа, который пугает своим поведением, в человека, к которому можно постучаться в дверь, - рассказывает художник..

На Ближнем Востоке JR применил тот же принцип - развесил бок о бок огромные портреты израильтян и палестинцев, которые имеют одинаковые профессии, но работают по разные стороны стены безопасности.

"Люди говорили мне : "Вот, мы такие открытые! Пожалуйста, вешайте портрет нашего "врага" на стену, мы оставим его". Но с другой стороны, они нас ненавидят и на деле не позволят сделать это.

Когда я переходил по другую сторону стены и начинал клеить фотографии, там начиналось то же самое", - вспоминает художник.

Я понял, что люди воспринимают друг друга через СМИ, через контекст и видят в другом лишь плохое. Они забывают, что этот парень - он просто таксист!" JR

Лаура Учелло, директор по вопросам партнерства из uалерея Саатчи, отметила: "Для нашего музея - огромная честь возобновить работу именно с этой выставкой, которая призвана объединить людей посредством искусства".

Основная часть экспозиции привезена из США, но последние работы были добавлены в Лондоне.

Мастер JR надеется подарить зрителям позитивный настрой. "Если вы измените представление о местах и людях, это поможет изменить мир. Мне кажется, мы, художники, должны быть оптимистами, ведь пессимистов кругом и так хватает".

Выставка JR " Хроники" работает в лондонской галерее Саатчи до начала октября.