Новый парижский музей

Вторая попытка мецената Франсуа Пино создать музей в Париже закончилась успехом.

15 лет назад один из богатейших людей Франции не сумел договориться с тогдашним градоначальником о помещении и отправил свое собрание в Венецию, где оно было выставлено в Палаццо Грасси. Нынешний мэр оказалась благосклоннее, и с Пино был подписан договор аренды здания старой торговой палаты сроком на 55 лет.

Жан-Жак Айагон, директор музея "Коллекция Пино": "Это уже третья выставочная площадка, где будет экспонироваться собрание Франсуа Пино. С момента, как Палаццо Грасси открылось для ценителей искусства, месье Пино заявил, что как только привходящие обстоятельство позволят, он откроет музей в Париже. Это его родной город, это его место силы, в Париже он начал собирать коллекцию".

Пино пригласил знаменитого японского мэтра Тадао Андо, чтобы тот продумал интерьер музея, это обошлось меценату в 200 миллионов евро.

Сам он на вернисаже заметил - его слова привела радиостанция Франс-Инфо - что потратил вдвое больше, чем предполагал.

Жан-Жак Айагон, директор музея "Коллекция Пино": "Трудно найти здание, больше подходящее для музея Пино, чем это. Это стиль неоклассицизма, который рождает архитектурные ассоциации с утопическими идеями. С точки зрения инженерного искусства это шедевр - тут первый купол, в структуре которого была использована стальная конструкция".

С момента открытия в музее Пино - аншлаг, билеты на ближайший месяц уже раскуплены.