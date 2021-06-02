Узбекская махалля покоряет биеннале в Венеции

**\17-ая Международная архитектурная биеннале стартовала в Венеции. Ее визитная карточка в этом году - участие Узбекистана, первого в истории мероприятия государства из Центральной Азии._ За полгода уникальный павильон привлечет внимание зарубежной публики и экспертов к национальному узбекскому укладу жизни и традициям.**

Философия махалли

Экспозицию "Махалля: городская и сельская жизнь" торжественно открыли 20 мая. В церемонии приняли участие представители узбекских властей.

Саида Мирзиёева, заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства при узбекском министерстве культуры, так представила проект: "Наша выставка здесь посвящена махалле - уникальному архитектурному и социальному феномену, традиционному образу жизни общины, форме соседства и единице местного управления.

Махалля - это наша история. В то же время, это важнейший аспект современной городской реальности". Саида Мирзиёева.

Махалля - это наша история. В то же время, это важнейший аспект современной городской реальности".

В качестве дебютного проекта на биеннале Узбекистан выбрал то, что наиболее концентрированно и ярко отражает особенность традиционного уклад. Маххалля - не только типичный узбекский квартал, но и знаковая социо-культурная модель, которая может быть интересна другим регионам.

Азиз Абдухакимов, заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Республики Узбекистан, председатель оргкомитета Национального павильона рассказывает: "Сегодня мы можем сказать, что заново открываем Узбекистан - представляем нашу махаллю. Это уникальное явление, которое присутствует в нашем народе, это образ и стиль жизни, стиль поведения... Феномен махалли может быть полезен и для Европы - как пример того, как люди разных религий, разных языков, разных культур, разных национальностей могут жить в мире и спокойствии.

Мы надеемся, что махалля станет новым культурным брендом Узбекистана во всем мире". Азиз Абдухакимов.

Посетители павильона приглашены в типичный узбекский двор. Конструкция-каркас выполнена в натуральную величину из желтой трубчатой стали. Благодаря 3D приложениям структура оживает, обеспечивая эффект погружения.

Куратор проекта Кристоф Гантенбайн признался: "Благодаря махалле мы узнали, что жизнь и архитектура идут рука об руку. Архитектура сама по себе - ничто, а жизнь нуждается в обрамлении, ей нужны убежище, каркас".

Махалля. euronews

Над реализацией проекта работали иностранные и узбекские мастера, была привлечена молодежь. Звукорежиссер проекта Карлос Касас и фотохудожник Бас Принсен привезли в Венецию звуковую атмосферу повседневной жизни узбекских кварталов.

"Как будем жить?"

Через махаллю Узбекистан предлагает свой ответ на вопрос, заявленный темой биеннелае: "Как мы будем жить вместе?"

Одна из важных составляющих проекта - образовательная, просветительская. Как рассказала Гаяне Умерова, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при министерстве культуры Республика Узбекистан, комиссар выставочного проекта, в процессе работы с кураторами, Эммануэлем Кристом и Кристофом Гантенбейном, они познакомились с талантливой молодежью, готовой творить и работать на будущее.

"В принципе, для нас было очень важно открыть сознание наших студентов, так, чтобы они могли смотреть на вещи нестандартно, - комментирует Гаяне Умерова. - Это было сотрудничество, обмен энергией. Возможно, в будущем они смогут сообща реализовать несколько проектов Они действительно могут учиться друг у друга".

Многие узбекские махалли неизбежно исчезнут - жизнь не стоит на месте, меняются привычки людей и экономические реалии. Одна из задач этого проекта - задокументировать уникальные традиции жизни узбекского общества .

Президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто не скрывает восторга перед экспозицией новой страны-участницы: "Я считаю, что это сильный подход - учиться на примерах прошлого, чтобы строить настоящее и будущее. Проект прекрасен: такой тип архитектуры пронизан человеческим видением. Он действительно рассказывает нам об особенностях образа жизни - и в плане жилья как такового, и в плане уклада местных сообществ. Считаю, что проект актуален с точки зрения текущего временного момента, и с точки зрения целей биеннале".

17 биеннале в Венеции курирует ливанский архитектор Хашим Саркис. В мероприятии участвуют 46 стран, оно продлится до 21 ноября.