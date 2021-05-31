Балканские маршруты: вина и зрелищ!

Что общего у вина и археологии? Ответ кроется в изгибах Иллирийской тропы.

Иллирия – древнее название западной части Балканского полуострова, придуманное римлянами. Тропа, названная в ее честь, соединяет древние места, найденные в современной Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.

Это продолжение пути римских императоров и Дунайского винного маршрута. Иллирийская тропа сочетает в себе вино, археологию и приключения, создавая культурный коридор, пропитанный духом региона Милена Филипович эксперт по культурному туризму

Каждая часть маршрута рассказывает о том, как люди жили между вторым и шестым веками нашей эры. Основная идея здесь - не только история, но и открытие местного вина- на этом пути много виноградников.

Но если вы не особый ценитель вина – вас может заинтересовать нечто другое. Балканский монументальный маршрут, посвященный абстрактным и модернистским памятникам, построенным во второй половине 20-го века. Его часто ассоциируют с последствиями Второй мировой войны.

Это сочетание искусства и природы. Это действительно исключительное путешествие, которое стоит совершить и своими глазами увидеть эти колоссального размера памятники Милена Филипович эксперт по культурному туризму

Если вы знакомы с мотивами балканского искусства, увиденное вас удивит. Дело в том, что эти памятники относятся к стилям, не столь распространенным в этом районе, таким как: абстрактный экспрессионизм, геометрическая абстракция, лэнд-арт и минимализм. Это, безусловно, шанс по-новому взглянуть на этот уголок Европы.

Культурные маршруты, такие как Иллирийская тропа или Балканский монументальный маршрут, очень важны для Западных Балкан. Именно через них регион надеется наилучшим образом сохранить и продвигать межкультурный диалог, поддерживать мир и экономическое развитие.

Эти маршруты, как надеются в регионе, также смогут простимулировать постпандемический туризм и привлечь путешественников, чтобы раскрыть потенциал богатого и разнообразного культурного наследия Западных Балкан, которое часто оставалось незамеченным.