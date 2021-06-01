Скопье надеется на свежий воздух

В рамках "Зеленой недели" Euronews продолжает следить за экологическими проблемами в разных уголках Европы.

Это Скопье, столица Северной Македонии, зимой - в то время года, когда она постоянно входит в число наиболее загрязненных городов Европы.

По оценкам исследования Всемирного банка, ежегодно в Северной Македонии в результате загрязнения воздуха умирает 1100 человек. При том что население составляет всего 2 миллиона.

В Скопье базируется региональная организация Сеть здравоохранения Юго-Восточной Европы. Она содействует укреплению здоровья и благополучия стран-членов и активно работает в этом регионе в связи с тревожной ситуацией.

Мира Йовановски-Дашич, директор Сети здравоохранения Юго-Восточной Европы: \_"Доклад, который был составлен экспертами из наших стран-членов, показал, что ущерб для здоровья от загрязнения воздуха чрезвычайно велик - последствия можно проследить на заболеваниях сердца, аллергиях и раковых опухолях"._

Несколько исследований показали, что некоторые крупные потребители используют топливо, запрещенное к пременению европейскими нормами.

Теперь, когда Северная Македония гармонизировала значительную часть своего законодательства, общественность и ее представители хотят знать, как это повлияет на них.

Насер Нуредини, министр окружающей среды: \_"Мы всегда говорим о верховенстве закона. Мы должны выполнять наши законы, а не просто гармонизировать их. Мы должны работать на разных фронтах. Нам необходимо улучшить межсекторальное сотрудничество. Министерство охраны окружающей среды предложило несколько законов, новых законов. Мы не можем просто принять их в парламенте, нам нужно работать вместе с инспекторами, нам нужно работать вместе с другими министерствами и ведомствами для их реализации"._

"Превращение буквы закона в реальность - одна из самых больших системных слабостей стран с переходной экономикой, таких как Северная Македония, - передает из Скопье корреспондент Euronews Борян Йовановски. - Еврокомиссия отмечает эту хроническую слабость во всех своих отчетах о прогрессе. Тем временем граждане по-прежнему ждут, когда правительство выполнит рекомендации Еврокомиссии, которые, помимо всего прочего, принесут им и свежий воздух".