Спасти заповедник Доньяна

Национальному парку Доньяна в провинции Уэльва на юге Испании, где находится одно из крупнейших в Европе водно-болотных угодий, угрожает интенсивное земледелие.

Доньяна внесена в в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на её 100 000 гектарах насчитывается несколько тысяч видов животных и растений. По словам учёных, водоснабжение заповедника резко сократилось из-за изменения климата и чрезмерного забора воды соседними клубничными фермами, часто из незаконных колодцев.

Хуан Ромеро, представитель организации "Спасти Доньяну":

"Чрезмерная эксплуатация подземных вод разрушает места обитания Доньяны, зависящие от водно-болотных угодий. Нам нужны радикальные изменения - такие, которые включали бы прекращение чрезмерной эксплуатации подземных вод и закрытие колодцев, что должна сделать администрация. Нам нужно прекратить добывать так много воды, ограничить текущие заборы, сократив их вдвое".

С этим не согласны фермеры:

"Посевам необходима вода, чтобы урожай мог вырасти. У нас, в муниципалитете Альмонте, есть 4200 га орошаемых земель. Если они сократят подачу воды наполовину, нам придётся сократить урожай фермы вдвое, так как нам придётся сократить орошаемые земли до 2100 га", - говорит Мануэль Дельгадо, представитель Ассоциации фермеров "Доньяна Гейт".

Провинции Уэльва в в Андалусии - первая в Европе по производству клубники. Она поставляет 300 тыс тонн этой ягоды в год, это 90% от общеиспанского урожая. В отрасли работают до 100 тысяч человек, и на неё приходится почти 8% регионального ВВП.

В противовес защитникам окружающей среды Народная партия, находящаяся здесь у власти, при поддержке ультраправой партии VОХ продвигает законопроект о расширении прав на орошение в регионе, где находится Доньяна.

"В Уэльве нет проблемы с водой, это ложь, эта проблема создана искусственно. Доньяне ничего не угрожает, если проделать некоторые работы. Проблему можно решить очень просто: нужно лишь перевести сюда воды реки Гвадианы", - утверждает Рафаэль Сеговия из партии VОХ.

Решение, которое WWF считает нежизнеспособным:

"Это решение краткосрочное, потому что когда нет дождя - то его нет везде. Изменение климата влияет на нас на всех, поэтому нам нужно переосмыслить сельскохозяйственную модель в Доньяне", - говорит Хуанхо Кармона, координатор WWF Doñana.

В этом противостоянии защитники окружающей среды могут рассчитывать на поддержку, к примеру , ЮНЕСКО: организация призывает к прекращению незаконной эксплуатации, предупреждая о необратимых последствиях. Озабочены и в Брюсселе, откуда грозят санкциями Мадриду за невыполнение обязательств по управлении водными ресурсами. А около 20 европейских сетевых супермаркетов, в том числе Lidl и Aldi , основные покупатели испанской клубники, призвали власти Андалусии отказаться от проекта, заявив, что они "разделяют озабоченность" активистов-экологов.

Каким будет окончательное решение региональных властей Андалусии? На этот вопрос агентства AFP ни Народная партия, ни ассоциация фермеров, выступающих за проект, не пожелали говорить.

"В настоящее время ситуация очень конфликтная между защитниками и разрушителями проекта", - признается Хуан Ромеро, который сообщает об "угрозах смертью", полученных активистами-экологами.