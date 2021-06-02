Суд отклонил иск Навального

Российский суд отклонил жалобу находящего в заключении оппозиционера Алексея Навального на обращение с ним с тюрьме и отказался снимать его с учёта как склонного к побегу.

Навальный присутствовал на заседании суда по видеосвязи. Он рассказал, что из-за статуса склонного к побегу нарушается его право на восьмичасовой непрерывный сон, гарантированный всем заключённым:

"Профучет устроен так, что страдают все, - сказал Навальный. - Сотрудник специальный должен ко мне подходить каждые два часа, и отмечать, а если забудет, то получит втык. И ночью ко мне должен подходить сотрудник, вместо того, чт отбы чем-то заниматься. Начальник отряда ко мне должен приходить. И так далее, и так далее. Это вообще никому не нужная странная процедура".

После окончания заседания адвокат Вадим Кобзев сообщил журналистам, что Навальный собирается обжаловать решение суда.

Российская оппозиция говорит, что власти усиливают давление на оппонентов перед парламентскими выборами в сентябре.

31 мая был задержан оппозиционер Андрей Пивоварова, бывший исполнительный директор "Открытой России", которая на прошлой неделе объявила о прекращении деятельности . Против него заведено уголовное дело

1 июня с обысками пришли к оппозиционному политику и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Он был задержан по делу о неуплате долга по аренднрому договору. Обыски также прошли также у родственников Гудкова и его соратников.

По словам одного из ведущих критиков Кремля Михаила Ходорковского, участившиеся задержания и аресты активистов оппозиции свидетельствуют о том, что власти обеспокоены падением популярности их партии "Единая Россия".