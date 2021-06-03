Дмитрия Гудкова освободили

Оппозиционный российский политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков освобождён без избрания какой-либо меры пресечения по истечении срока задержания в четверг вечером. По словам адвоката, его подзащитного высадили на Пушкинской площади Москвы рядом с McDonald’s.

После выхода из полиции Гудков сообщил, что вместе со с воей тётей Ириной Ермиловой он остаётся подозреваемым. Никаких обвинений ему пока не предъявлено.

Ранее у Гудкова, его родственников, а также у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева прошли обыски.

Гудков был задержан 1 июня по делу "о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Репчь идёт о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы.

Сторонники Гудкова уствериждают, что дело против него сфабриковано.