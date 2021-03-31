Алексей Навальный объявил голодовку. Об этом оппозиционный политик, находящихся в заключении в исправительной колонии Покрова (Владимирская область) написал в Instagram.

"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача», сообщил он в частности. Основатель Фонда борьбы с коррупцией также приложил к посту письмо на имя начальника исправительной колонии №2 Александра Муханова, датированное 31 марта, в котором отметил, что последний месяц просит о медицинской помощи, но не получает её. "Писать новые обращения и заявления смысла не вижу. Единственная реакция на них - это психологическое давление», написал Навальный.

Оппозиционер заявил, что его состояние ухудшилось: "Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность".

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что не в курсе голодовки оппозиционера, сообщают «Открытые медиа». Ранее ФСИН называла его состояние удовлетворительным.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян обвинил Навального в симуляции, добавив, что сам не посещал его в колонии.

Как заявляла адвокат Ольга Михайлова, приглашенного врача к Навальному не пускают, рекомендованные лекарства передать не разрешают, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны. В качестве лечения, отметила Михайлова, осужденному дают ибупрофен.

Федеральная служба исполнения наказаний не отчитывается перед администрацией президента о том, как отбывают сроки наказания заключенные, в том числе Алексей Навальный, сообщил во вторник пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кремль не запрашивает подобные справки, добавил он.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.