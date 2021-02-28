Навальный доставлен в колонию

Осуждённый российский политик Алексей Навальный доставлен из московского следственного изолятора "Матросская тишина" в исправительную колонию во Владимирской области для отбытия наказания. Об этом сообщил представитель Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По его словам, перед распределением Навальный пройдет карантин, сдаст анализы и посетит медиков. Потом его переведут в отряд. В соответствии с приговором суда, основатель Фонда борьбы с коррупцией будет находиться в колонии общего режима.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний заверил, что у Навального будут нормальные условия, а также гарантировал, что его здоровью и безопасности ничего не угрожает.

Алексей Навальный был арестован в середине января после возвращения из Германии, где он проходил курс лечения в связи с отравлением, в котором блогер обвиняет российские власти и лично Владимира Путина.

В начале февраля суд по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.