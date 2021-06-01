Белорусский активист попытался перерезать себе горло в суде

Задержанный в Минске сторонник белорусской оппозиции Степан Латыпов попытался перерезать себе горло в суде. Во время слушаний он встал на скамейку в клетке для подсудимых и воткнул себе ручку в горло. Перед этим свидетельские показания давал отец обвиняемого. Латыпов, обращаясь к нему, рассказал о давлении со стороны силовиков и пытках в СИЗО. Его слова приводит TUT.BY:

«Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься».

Как передаёт «Наша Нива», конвоиры не могли сразу открыть дверь клетки, чтобы оказать помощь Латыпову. Ключи были у человека, который вышел из зала. К моменту прибытия медиков обвиняемый был без сознания. Он потерял много крови. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что его ввели в искусственную кому.

Латыпов был задержан 15 сентября в одном из минских дворов, который участники движения за смену власти называют «Площадью перемен». Впоследствии ему предъявили обвинения по статьям о грубом нарушении общественного порядка, сопротивлении сотрудникам МВД и мошенничестве. По версии следствия, он стал организатором оппозиционных встреч и выступлений в своём районе.

Латыпов эти обвинения отвергает. Его сторонники рассказывают, что перед задержанием он лишь спросил документы у неизвестных, которые пытались закрасить мурал «Диджеи перемен». Эта картина посвящена звукорежиссёрам, запустившим песню группы «Кино» на провластном мероприятии.