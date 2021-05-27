Белорусы простились с погибшим в колонии политзаключенным

Сотни людей приняли участие в похоронах белорусского общественно-политического и экологического активиста Витольда Ашурка, скончавшегося в шкловской колонии в минувшую пятницу. Там он отбывал срок 5-летнего заключения за участие в акциях протеста против фальсификации президентских выборов. Правозащитные организации признали его политзаключенным.

По версии следственного комитета страны, Ашурок упал и получил травмы в области лица, в результате которых умер.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси:

"Гибель политзаключенного Витольда Ашурка в тюрьме, уничтожение TUT.BY, захват самолета - все это результат безнаказанности, в которой режим разворачивает настоящую внутреннюю оккупацию".

На фоне усилившихся репрессий Светлана Тихановская призвала провести в субботу Глобальный пикет солидарности с Беларусью. Правозащитники и активисты заявляют, что ситуация в стране достигла такого состояния, когда молчать больше нельзя.