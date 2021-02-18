Приговор за прямой эфир: белорусских журналисток отправили в тюрьму

К двум годам колонии приговорил суд в Минске двух белорусских журналисток польского телеканала "Белсат" по обвиненеию в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. 27-летняя Екатерина Андреева и 23-летняя Дарья Чульцова были задержаны в середине ноября, когда вели прямую трансляцию с акции протеста, вызванной гибелью манифестанта Романа Бондаренко, который скончался после жестокого избиения людьми в штатском несколькими днями ранее.

Виновными себя подсудимые не признали.

Суд над журналистками вызвал широкое возмущение общественности. Международные правозащитные организации осудили процесс.

С осуждением усиления давления на гражданское общество в Беларуси накануне выступили представительство Евросоюза в Минске, а также посольства США, Великобритании и Швейцарии призвав белорусские власти прекратить преследование правозащитников, журналистов, представителей профсоюзов и адвокатов.