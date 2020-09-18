Мужчина совершил акт самосожжения в белорусском городе Смолевичи

Мужчина совершил акт самосожжения у РОВД белорусского города Смолевичи. По данным Nexta, таким образом он выразил протест против действий силовиков в отношении противников Александра Лукашенко. На опубликованной видеозаписи мужчина, охваченный огнём, пытается снять с себя горящую одежду. Рядом стоит канистра для горючих жидкостей.

TUT.BY со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед тем, как поджечь себя, мужчина не выкрикивал лозунгов. Огонь потушил сотрудник РОВД. Пострадавший госпитализирован. Nexta отмечает, что он находится в реанимации с 90% ожогов.

В МВД сообщают, что акт самосожжения устроил 36-летний житель Смолевичей. В ведомстве утверждают, что он состоял на учёте в медучреждении, до этого неоднократно говорил о попытках самоубийства и вызывал в связи с этим милицию. На записи с камеры наблюдения видно, что огонь потушили в течение 30 секунд после того, как мужчина облил себя бензином и поджог. В этот момент к нему уже бежали медики из машины «Скорой помощи», которая проезжала по улице.

[Обновлено 18.09.2020 в 15:55 мск: Добавлена информация от пресс-службы МВД.]