У Ирана есть высокообогащённый уран

У Международного агентства по атомной энергии с 23 февраля нет доступа к информации, необходимой для мониторинга иранских ядерных объектов. Об этот говорится в конфиденциальном докладе агентства. В документе также отмечается, что по оценкам экспертов Иран произвел 2,4 кг урана, обогащенного до уровня в 60%.

25 мая в Вене начался пятый раунд консультаций по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Участники намерены завершить переговоры в первых числа июня. между тем иранская сторона отмечает, что несмотря на прогресс, текущий раунд может закончиться без подписания итогового соглашения

Заместитель министра иностранных дел ирана Аббас Аракчи заявил: "На этих переговорах есть очень много сложностей. Мы подошли к решению ключевых вопросов, по которым у нас есть разногласия. Мы уверены, что нам удалось достичь значительного прогресса, в целом пройденный путь был замечательным. Теперь нам нужно уладить разногласия. Текст итогового соглашения готов, но пока не решены нескольких спорных моментов".

США восстановили санкции против Тегерана и вышли из соглашения в 2018 году, в ответ Иран прекратил выполнять свои обязательства. В этом году Вашингтон заявил о намерении вернуться в договор, гарантирующий исключительно мирный характер иранской ядерной программы.

США требуют от Ирана сначала отказаться от обогащения урана. Иран настаивает, что не пойдет на прямые переговоры без отмены санкций.