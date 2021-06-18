Иран выбирает президента

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи стал избирателем номером один, придя на участок в Тегеране к открытию и дав символический старт выборам. Которые, по оценкам наблюдателей, могут закончиться победой близкого к Хаменеи кандидата-хардлайгнера.

В канун голосования в опросах лидировал глава верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, ультраконсерватор. Бывший глава Центрального банка страны Абдолнасер Хеммати стоит на умеренных позициях, но опирается на меньшую общественную поддержку, чем уходящий президент Хасан Роухани, которого считают реформатором.

Отбор кандидатов на выборы осуществлял Совет стражей конституции Ирана, были отклонены сотни заявок. В итоге в шорт-листе остались сначала семь, а потом и четыре человека.

Избирательные участки в Иране открыты с раннего утра, чтобы дать проголосовать всем желающим. Их может оказаться немного: опросы предсказывают явку в 42%, самую низкую со времен Исламской революции 1979 года. Наблюдатели говорят о политической апатии 80-миллионного общества, ослабленного санкциями и борьбой с ковидом.

Фаворит гонки, Раиси идет на выборы с поддержкой силовиков и религиозных финансовых фондов. Он обещает иранцам заставить США ответить за санкции, но выступает за возобновление ядерной сделки.