Иранцы не спешат переизбирать президента

Семь кандидатов в президенты Ирана встретились в третьем и заключительном раунде теледебатов, собрав у экранов буквально всю страну. Они были допущены к участию в выборах 18 июня Советом Стражей конституции, который отсеял множество соискателей умеренного толка и потенциальных реформаторов. Что ждет страну, если выборы выиграет сторонник жесткого курса? Кандидаты адресовали друг другу этот вопрос.

Абдолнасер Хеммати, кандидат в президенты Ирана: "Я спрашиваю, что случится. если власть получат хардлайнеры? Что произойдет, если власть получите вы, господин Раиси? Я могу ответить вам прямо сейчас: в отношении Ирана введут новые санкции при большей международной поддержке".

Тем временем и кандидат-ультраконсерватор Эбрахим Раиси поклялся дать ответ на санкции, при этом сохраняя приверженность ядерной сделке 2015 года.

"Мы привержены договору, обязательствам, подтвержденным Верховным лидером, - заявил он на теледебатах своим соперникам. - Точно также своим обязательствам должны быть привержены и другие подписанты. Но вам не по плечу исполнение плана действий по иранской ядерной программе. Договор должен исполняться сильной властью!"

Последние дни предвыборной гонки совпали со стартом в Вене непрямых переговоров, нацеленных на восстановление ядерной сделки с Тегераном. Договор от 2015 года был нарушен после выхода из него Америки в период правления Трампа. Тогда же США активизировали санкции в отношении Ирана. Пандемия лишь усугубила экономический кризис/

"За годы, что я тут работаю, ситуация ухудшилась. Хуже, чем сейчас, на моей памяти не было. Это просто ужас", - мнение одного из них.

"Конечно, я подавлен, - говорит еще один сотрудник магазина. - Каждый день встаешь рано утром, трудишься весь день, а в итоге пусто".

Президентские выборы этого года обещают стать самыми непопулярными со времен Исламской революции 1979 года. Недавний опрос показал, что только 36% избирателей планируют воспользоваться 18 июня своим правом голоса.

После многих лет жизни в международной изоляции под давлением санкций иранцы, похоже, больше обеспокоены высокими ценами и безработицей, чем личностью нового президента.