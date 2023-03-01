Иран отвергает обвинения в обогащении урана почти до оружейного уровня

Иран отвергает обвинения в обогащении урана до значений, близких в оружейным. Так в национальной Организации по атомной энергии отреагировали на доклад МАГАТЭ об обнаружении частиц, обогащённых почти до 84%. Глава предприятия Мохаммад Эслами настаивает на том, что Тегеран не превышал 60-процентный порог в производстве:

«Что касается частиц, обогащённых до 84%, это был образец, взятый из-под клапана. Это частица, которую нельзя увидеть даже под микроскопом. Важно другое: какой продукт хранится после производства. Они проверили уровень обогащения обработанного материала и пришли к выводу, что он совершенно не превышает 60%».

По данным МАГАТЭ, Иран накопил более 3,5 т. обогащённого урана – это почти в 20 раз больше ограничений, указанных в международном соглашении по ядерной программе, которое было сорвано в 2018.

США неоднократно обвиняли Исламскую республику в нарушении условий «сделки» и развитии военной ядерной программы. Тегеран заявляет, что не стремится к созданию атомной бомбы, но имеет право на ядерную энергетику.