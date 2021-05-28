Гвардиола: "Нам придётся страдать"

Болельщики и игроки готовятся к финалу Лиги Чемпионов, который состоится в субботу на стадионе "Драгау" в Порту. В третий раз в истории первенства за победу поспорят две английские команды. Для "Манчестер сити" это первый финал Лиги, но именно этот клуб считают фаворитом.

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер сити":

"Завтра будут моменты. Не получиться так, чтобы все 90 минут доминировала только одна команда. Так что нам придётся и страдать, и собирать все силы, чтобы использовать всякую возможность".

В "Челси" признают высокие шансы соперника, от которого в домашнем чемпионате отстали далеко, но без боя сдаваться не собираются.

Томас Тухель, главный тренер "Челси":

"Сейчас они, возможно, сильнейшая команда в Европе и, возможно, в мире. В премьер-лиге между нами огромная пропасть. На на 90 минут мы закрыли эту пропасть на Уэмбли, ещё на 90 минут — в Сити, и хотим завтра повторить".

Изначально матч должен был состояться в Санкт-Петербурге, но из-за пандемии финал Лиги перенесли в Стамбул. Затем Великобритания внесла Турцию в "красный список" стран с высокой опасностью заражения. Чтобы английские болельщики смогли попасть на игру, место проведения изменили вновь.