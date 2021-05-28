Финал Лиги чемпионов: жители Порту опасаются наплыва британских болельщиков

Как только стало известно о переносе "английского финала" Лиги чемпионов из Стамбула в Порту правительство Португалии заявило, что британские фанаты смогут въехать в страну только в день матча под четким контролем властей.

Но многие болельщики "Челси" и "Манчестер Сити" уже несколько дней наслаждаются португальским солнцем, зачастую забывая о ношении масок.

Но, кажется, не всем жителям Порту по нраву поведение английских болельщиков во время пандемии...

Сисса Рейш, жительница Порту:

— Я думаю, что правительство ведет себя очень мягко с британцами, потому что они совсем не осторожны. Они не носят маски, не пользуются антисептиком... Они могли привезти ковид сюда...

Жозе Пинту, житель Порту:

— Я за то, чтобы они приезжали и уезжали, при условии, что они носят маски, проходят контроль в аэропорту. Если они соблюдают эти условия - мы им рады.

У большинства английских болельщиков, которых мы встретили на улицах Порту, не было билетов на финал. Они приехали в Португалию больше для атмосферы и собираются посмотреть матч либо в баре, либо в фан-зоне.

Две недели назад португальские власти не смогли предотвратить массовые гуляния тысяч болельщиков "Спортинга", отмечавших победу команды в национальном чемпионате на улицах Лиссабона. Сейчас в столице Португалии наблюдается рост случаев заражения. Жители Порту надеются, что после субботнего финала Лиги чемпионов подобного удастся избежать.