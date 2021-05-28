"Диктатура в Беларуси не соблюдает международное право"

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Это немного напомнило «брексит», когда на этой неделе Швейцария внезапно прекратила переговоры с Европейским союзом о долгожданном политическом соглашении, которое заменило бы лоскутное одеяло из отдельных сделок.

Переговоры продолжались много лет, но в последнее время почувствовалось ужесточение тона, как выразился один дипломат.

Квази-развод Швейцарии с Европой

Когда ЕС отказался сдвинуться с места по таким ключевым вопросам, как защита заработной платы и свобода передвижения, швейцарское правительство нажало кнопку выхода - вероятно, движимое растущими изоляционистскими тенденциями внутри страны.

Что произойдет дальше? Швейцария видимо, будет понижена до статуса третьей страны и столкнется с новыми препятствиями в торговле. Это не совсем идеально для страны, не имеющей выхода к морю, которая экспортирует в ЕС больше, чем в Китай и США вместе взятые.

Квази-развод с Европой теперь может нанести ущерб целому ряду отраслей швейцарской и европейской экономики - это было хорошо известно, но, как и в Великобритании, возобладал островной менталитет.

Президент Швейцарии Ги Пармелен предложил Европе утешительный приз, который звучал довольно пусто:

«Швейцария остается первоклассным партнером для Евросоюза. И наоборот. Мы хотим продолжить диалог с ЕС и дальше развивать наши тесные отношения с общей повесткой дня. Спасибо за внимание."

Беларусь предпочла изоляцию

На этой неделе ещё одна страна предпочла изоляцию: Беларусь. Конечно, в другом контексте, с другими методами и другим политическим менталитетом.

После того, как режим заставил ирландский авиалайнер совершить экстренную посадку в Минске с целью арестовать находившегося на борту диссидента, руководители Евросоюза поспешили осудить то, что они назвали актом пиратства.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Это возмутительное поведение требует сильного ответа. Поэтому Евросовет принял решение о введении дополнительных санкций».

Шарль Мишель, председатель Евросовета:

«Мы не потерпим попыток сыграть в русскую рулетку с жизнями ни в чем не повинных гражданских лиц. То, что произошло вчера, неприемлемо».

Этот инцидент удобно произошел прямо перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Там лидеры Союза быстро решили запретить белорусским самолетам садиться в его аэропортах и призвали свои авиакомпании не совершать рейсы в воздушном пространстве Беларуси.

При введении новых санкций Европа смогла продемонстрировать полное единство.

Ко мне присоединяется Андре Фрейре, профессор политологии Лиссабонского университета.

Диктатура не соблюдает норм закона и международного права

Гробе: Итак, саммит ввел относительно жёсткие санкции в отношении Беларуси. Это было редкое по единодушию внешнеполитическое решение Евросовета. Наблюдаем ли мы здесь новую тенденцию, готовность говорить единым европейским голосом?

Фрейре: Есть понимание того, что у нас есть общие проблемы, с которыми можно эффективно справиться только с помощью общих решений и некоторого консенсуса. Только так можно иметь дело с диктатурой в Беларуси, которая не соблюдает норм закона и международного права. В определенном смысле это проблема и для России. Я думаю, от Евросоюза требуется сильная позиция, и он это понял.

Гробе: Европа всегда выглядит слабой, когда она не едина - например, в отношении России, Турции, Ближнего Востока. Увидим ли мы в будущем более жесткую Европу по любому из этих вопросов?

Фрейре: Я не уверен, что мы настолько едины и решительны для преодоления таких трудных ситуация, в том числе палестинской. Мы видим, что президент США Байден не проявляет особой жёсткости по отношению к Израилю. А позицию Евросоюза услышать трудно. Так что я не уверен.

Гробе: И, наконец, похоже, что скоро мы дойдем до конца ковидного туннеля. Какой самый большой урок Европа должна извлечь из этого кризиса?

Фрейре: Во-первых, и мы уже говорили об этом, - нам нужен некоторый консенсус, некоторые общие решения для общих проблем, потому что мы не можем справиться с болезнью Covid-19 в одиночку, страна за страной. И это не только урок для Европы, потому что, если мы вакцинируем всё европейское население, ещё останется Индия или другие более бедные страны, в которых много людей не привиты, и проблема возникнет снова. И наверное нужно демократизировать наднациональные институты в Европе и в других местах, чтобы прийти к лучшим решениям.

Мало где с таким нетерпением ожидают конца ковидного туннеля, как в мире исполнительского искусства. Благополучие артистов зависят от большой аудитории.

Меломаны в Вене на седьмом небе

Что ж, в одном из ведущих центров классической музыки выход из туннеля уже замаячил. На этой неделе Венский филармонический оркестр вернулся к живым выступлениям после многомесячного локдауна.

Период бездействия проверил мотивацию музыкантов и перевернул их профессию с ног на голову. Они стёрли пыль со своих инструментов после того, как смягчение в Австрии ограничений из-за коронавируса позволило заведениям культуры снова открыть свои двери.

Один музыкант перед первым концертом сказал: «Мы как пациенты в коме, которые только что проснулись и ещё не знают, как велик нанесённый им ущерб».

А меломаны, конечно, на седьмом небе".