Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

Финальный матч Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту. Изначально встреча должна была состояться на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Из-за эпидемиологической ситуации в Турции Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о проведении финала в Португалии

На днях власти Соединенного Королевства добавили Турцию в список красной зоны прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

В заявлении УЕФА говорится, что перенос финала сопряжен с большими трудностями, но из-за санитарных ограничений на матч в Стамбул не смогли бы приехать болельщики клубов.

Президент УЕФА Александр Чеферин отметил, что выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола и лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было недопустимо.

УЕФА обсуждал возможность проведения матча в Англию, но добиться необходимых исключений из правил карантина в Великобритании не удалось.

Португалия находится в "зеленом" списке. Финальная встреча состоится 29 мая в присутствии 12 тысяч болельщиков — по шесть тысяч от каждой команды.