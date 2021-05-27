Москва заняла второе место в рейтинге мегаполисов по борьбе с COVID-19

Москва заняла второе место в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией. Исследования провел Центр экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ.

Центр проанализировал эффективность действий городских властей в период пандемии COVID-19. Комплексный рейтинг охватывает данные с февраля 2020-го по май 2021-го года и включает выборку из 19 мегаполисов, в которых проживает 230 млн. человек.

"На основании данных о состоянии систем здравоохранения, а также стабильности экономики и социальной сферы в период пандемии и устойчивости городского бюджета Москва заняла второе место после Сингапура. Такая позиция стала возможной за счет проведения сбалансированной политики и достаточно высоких показателей по всем компонентам. Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета", - сказали в пресс-службе.

Аналитики сравнили, как в период пандемии работали городские системы здравоохранения, оценили стабильность экономики и социальной сферы и устойчивость и приоритеты городских бюджетов.

С учетом этих трех факторов на первом месте рейтинга ВШЭ оказался Сингапур (67,2 балла). Благодаря своему статусу города-государства Сингапур смог снизить ущерб с точки зрения здравоохранения, обеспечив при этом эффективную поддержку бизнесу и населению.

Второе место после Сингапура заняла Москва (66,1 балла), в первую очередь благодаря устойчивости своего бюджета. По мнению исследователей, низкий уровень долга Москвы до пандемии позволил городу нарастить социальные расходы во время COVID-кризиса без поддержки федерального правительства. При этом была учтена развитая инфраструктура системы здравоохранения в российской столице.

В 2020 году Москва увеличила расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан с 279 до 400 млрд рублей

В топ-5 городов рейтинга также вошли Шанхай (64,9 балла), Сеул (62,2 балла) и Пекин (62,2 балла) главным образом за счет сохранения устойчивой экономической динамики во время пандемии. Наименьшие значения рейтинга у Нью-Дели, Киева и Стокгольма.

Слабые показатели Нью-Дели связаны с низким уровнем развития медицинской инфраструктуры и высоким уровнем смертности. Стокгольм, где власти придерживались относительно мягких карантинных ограничений, также столкнулся с высокой избыточной смертностью. Киев сократил бюджетные расходы при низких показателях вакцинации и тестирования.