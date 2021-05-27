В Германии планируют вакцинировать детей и подростков

В Германии могут заняться вакцинацией детей и подростков — начиная с 12-летнего возраста. Процесс может начаться после 7-го июня, когда формально отменят все оставшиеся ограничения на прививки, но только в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств разрешит применять препарат Pfizer/BioNTech для лиц младше 15 лет. Решение ожидается уже в пятницу.

В Австралии вновь локдаун: штат Виктория закрывают на семь дней из-за вспышки коронавируса в Мельбурне — втором по величине городе страны. Власти штата заявляют, что имеют дело с новым штаммом, который "распространяется быстрее, чем мы до сих пор видели".

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:

"Следующие семь дней для Виктории будут очень непростыми. Конечно, мы будем учитывать все проблемы и трудности, с которыми столкнуться жители в результате этого, как выразились власти штата, молниеносного локдауна".

В Японии продолжается эстафета Олимпийского огня: бегуны несут факел по префектуре Сига. Власти страны готовятся к беспрецедентным мерам безопасности во время проведения Игр. Евросоюз высказал поддержал решимость Японии провести игры в этом году, и пообещал сто миллионов доз для вакцинации. В самой стране слышны голоса критиков, среди которых много опытных врачей, называющих Олимпиаду потенциальной катастрофой:

Наото Уэяма , председатель союза врачей Японии:

"Может возникнуть новый штамм, который запросто назовут "олимпийским", и нам ещё сто лет будут поминать, как Игры стали величайшим актом глупости".

В Швеции правительство поэтапно ослабляет ограничения. С 1 июня студенты вернутся на очное обучения, с июля можно будет отказаться от масок в транспорте. Действующие в Швеции меры и так самые мягкие в Европе и по большей части носят характер рекомендаций.