Москва: "да" вакцинации, "нет" жёстким мерам

Российские власти заявили о своём намерении развернуть массовую вакцинацию от COVID-19. По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано уже около 1,5 млн случаев заражения, от последствий болезни умерли более 25 тыс человек. Во время встречи с Российским союзом промышленников президент страны Владимир Путин сказал, что точечные меры, которые сейчас применяются, ужесточаться не будут:

"По поводу жёстких тотальных, как вы сказали, ограничительных мер… Мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов", — сказал Путин, отметив, что, по мнению специалистов, возросшая по сравнению с весной смертность от коронавируса связана еще и с тем, что сейчас более тщательно фиксируется причина смерти.

Между там глава российского Минздрава Михаил Мурашко ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов его семьи и в ближайшее время будет работать удалённо. На публичных мероприятиях ведомство будет представлять первый заместитель министра Игорь Каграманян.