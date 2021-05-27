В Италии и Израиле хоронят погибших на канатной дороге

В Италии хоронят погибших — жертв трагедии 23 мая на канатной дороге, которая вела из городка Стреза на вершину горы Монтароне. В рухнувшем на землю вагончике фуникулёра погибли 14 человек. Среди них были и туристы из Израиля. Их похороны пройдут на родине. Выжил только 5-летний мальчик. Он остаётся в туринской больнице; по словам врачей, он уже пришёл в сознание.

"Бог денег неумолим, всё это из-за погони за наживой, вот что меня злит больше всего. Ковид никого ничему не научил", — говорит родственница одного из погибших.

По данным следствия, на канатной дороге оборвался тяговый трос. Кабинка заскользила назад по несущему канату. Набрав слишком большую скорость, вагончик сорвался и упал. Аварийный тормоз, который должен предотвращать именно такие трагедии, был отключён.

В прокуратуре считают, что отключили его намеренно: дорогу запустили вновь в конце апреля после годового простоя, и тормоз часто давал ложные срабатывания. Под следствием находятся три человека из числа владельцев и менеджеров дороги.