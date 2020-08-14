Трагедия моста Моранди 2 года спустя

В итальянской Генуе прошли мероприятия в память о жертвах трагедии, случившейся ровно два года тому назад: 14 августа 2018 года 43 человека погибли в результате обрушения моста Моранди, построенного чуть более 50 лет тому назад.

É strano come il dolore sia il mezzo obbligato per il cambiamento.

Bisogna prima un po' morire per poter rinascere.

K. Sunny #pontedigenova#PonteMorandi#14agosto 2018 pic.twitter.com/MSDBJPHBlV — Dott. Antonio Claudio Baudino (@AntonioBaudino) August 14, 2020

Приехавший в Геную премьер -министр Италии Джузеппе Конте пообещал, что власти сделают всё, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись.

"Мы работаем с местной администрацией, со всем генуэзским сообществом, чтобы город смог возродиться, - сказал Конте. - Мы выполнили своё обещание, и так будет и в будущем. В новом национальном плане восстановления мы, безусловно, уделим Генуе особое внимание".

Церемония прошла у нового моста Святого Георгия, построенного на месте рухнувшего виадука, он был открыт 3 августа.

Le nouveau pont San Giorgio, deux ans jour pour jour après le drame de Gênes... #pontedigenova#genovapic.twitter.com/91a0jyBBxw — Thomas Rossi (@ThomasRossi31) August 14, 2020

Многие родные погибших на открытиии не присутствовали: они считают, что это мероприятие было неуместно после трагедии, произошедшей из-за грубых нарушений в профилактике и ремонте объекта.

Strana e contrastante sensazione quella che mi assale 2 anni dopo la tragedia #pontedigenova: ricordiamo le 43 vittime morte in un crollo di un viadotto, oggi completamente ricostruito.

Immagine di un'Italia dalla doppia faccia: dei disastri e capace di rialzarsi e non arrendersi pic.twitter.com/iL0ZEZ3VkE — Raffaele Fitto (@RaffaeleFitto) August 14, 2020

"Для нашей страны в целом, включая предпринимателей, которые работают ответственно, необходимо выбраться из той пропасти, в которую провалился наш авторитет. Мы должны быть в состоянии избавиться от прогнившей системы, которая стала причиной обрушения моста Моранди в 2018 году", - сказала Эгле Поссетти из Комитета родственников жертв.

Мост Морнади имел очень важное значение как для жителей Генуи, соединяя их напрямую с французской Ривьерой и Миланом. Сейчас по всей длине новой конструкции постоянно работают четыре ремонтных робота, призванных обнаружить и ликвидировать любую эрозию и коррозию уже в зародыше.

Катастрофа привлекла внимание и к другим разрушающимся трассам, мостам и железным дорогам страны.