Трагедия моста Моранди 2 года спустя

В итальянской Генуе прошли мероприятия в память о жертвах трагедии, случившейся ровно два года тому назад: 14 августа 2018 года 43 человека погибли в результате обрушения моста Моранди, построенного чуть более 50 лет тому назад.
Приехавший в Геную премьер -министр Италии Джузеппе Конте пообещал, что власти сделают всё, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись.
"Мы работаем с местной администрацией, со всем генуэзским сообществом, чтобы город смог возродиться, - сказал Конте. - Мы выполнили своё обещание, и так будет и в будущем. В новом национальном плане восстановления мы, безусловно, уделим Генуе особое внимание".
Церемония прошла у нового моста Святого Георгия, построенного на месте рухнувшего виадука, он был открыт 3 августа.
Многие родные погибших на открытиии не присутствовали: они считают, что это мероприятие было неуместно после трагедии, произошедшей из-за грубых нарушений в профилактике и ремонте объекта.
"Для нашей страны в целом, включая предпринимателей, которые работают ответственно, необходимо выбраться из той пропасти, в которую провалился наш авторитет. Мы должны быть в состоянии избавиться от прогнившей системы, которая стала причиной обрушения моста Моранди в 2018 году", - сказала Эгле Поссетти из Комитета родственников жертв.
Мост Морнади имел очень важное значение как для жителей Генуи, соединяя их напрямую с французской Ривьерой и Миланом. Сейчас по всей длине новой конструкции постоянно работают четыре ремонтных робота, призванных обнаружить и ликвидировать любую эрозию и коррозию уже в зародыше.
Катастрофа привлекла внимание и к другим разрушающимся трассам, мостам и железным дорогам страны.