В Мехико обрушился метромост

Страшная авария в метрополитене Мехико. В момент прохождения поезда обрушился метромост. Погибли по меньшей мере 23 человека, среди них есть дети, сообщают местные власти.

Пострадавших, по последним данным, - 70. Большинству потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл в понедельник вечером около 22 часов по местному времени между станциями "Оливос" и "Тесонко" на 12 линии метро. Под мостом проходит автодорога. Два вагона состава и часть эстакады рухнули на проезжавшие внизу машины.

К настоящему моменту спасательная операция завершена.

Причины ЧП устанавливаются. Сообщается, что обрушение произошло в результате столкновения автомобиля с одной из опор моста. Также известно, что строительство этой линии метрополитена сопровождалось многочисленными сообщениями о нарушениях.