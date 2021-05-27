Оратория Генделя в Зальцбурге: о вечном и временном

Свою знаменитую ораторию "Триумф времени и разочарования" Гендель написал в неполные 20 во время первой поездки в Италию. Оратория в новой постановке Роберта Карсена станет одним из ключевых событий Троцына фестиваля в Зальцбурге этим летом.

Центральной темой Троицына фестиваля-2021 объявлен "Вечный Рим". Директор музыкального слета, итальянка Чечилия Бартоли, раскрывает тему не только через подбор музыкальных произведений, но и личным исполнительским участием.

Она споет аллегорическую вокальную партию Наслаждение в новой постановке оратории Генделя "Триумф времени и разочарования". Это - самая ранняя оратория великого немца, Гендель написал ее во время первой поездки в Рим в свои неполные 20.

Чечилия Бартоли рассказывает: "Я хочу так отдать дань уважения своему дому, Риму, Вечному городу. Одновременно я стремлюсь почтить память Генделя, великого композитора. Он приехал в Рим в 19-летнем возрасте и написал эту ораторию. Через эту музыку вы, мне кажется, способны почувствовать то, что чувствовал и видел Гендель, приехавший в Рим, город барокко и самых разных стилей".

Дирижер Джанлука Капуано убежден: " Гендель - это Шекспир от музыки. С помощью музыкального языка он способен выразить все, что вы хотели быувидеть на сцене".

Либретто написал кардинал Бенедетто Памфили — видный римский интеллектуал. В оратории нет хора, но представленычетыре сольные аллегорические партии: Красота, Наслаждение, Разочарование и Время.

"Вся оратория - как урок философии, урок взаимоотношений между Красотой, Удовольствием, Разочарованием и Временем. Нам предлагают решить, а что же является в жизни самым важным?" - комментирует Бартоли.

Аллегорические персонажи Время и Разочарование пытаются убедить Красоту и Наслаждение выбирать более долговечные ценности.

"Я часто произношу эту фразу "Il tempo sempre all'uomo e ingrato oggetto.", - рассказывает Бартоли. - Это значит: "Время неблагодарно: когда вы в нем нуждаетесь, его уже нет".

Новая постановкареализована усилиями Роберта Карсена, канадского оперного режиссера. Он делится впечатлениями: "Это глубокое, важное произведение, на мой взгляд. Сегодня наше общество культивирует ценности молодости, успеха. Думаю, каждому стоит задаться вопросом, попытаться понять, а кто мы такие на самом деле, без учета мнения окружающих. Это очень трудно сделать. И я думаю, что оратория как раз об этом".

С ним согласна Бартоли: "Ария "Lascia la spina" - настоящий урок жизни, призыв проживать каждый момент, получая удовольствие от того, что делаешь. Ведь мы все в конце концов состаримся, и важно уметь получать удовольствие, и не обязательно в больших вещах, но и в мелочах. Я согласна с этой идеей, умение получать удовольствие - настоящая благодать".