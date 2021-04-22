Пласидо Доминго: "Мне четыре раза по двадцать"

Блистательный гала-концерт "Весна. Любовь. Опера" состоялся недавно в Москве, на знаменитой сцене Большого театра при поддержке продюсерской компании IMG Artists. Пласидо Доминго объединил в этих исторических декорациях известных оперных певцов, исполнивших популярные арии и проникновенные дуэты.

Сам маэстро тоже поднялся на сцену с лауреатами учрежденного им почти 30 лет назад международного конкурса оперных певцов "Опералия". В этом году "Опералия" пройдёт) с 18 по 24 октября на сцене Большого.

“Со времён Ренаты Тебальди я выступал без преувеличения со всеми великими оперными певцами современности, - рассказал маэстро Euronews. - Сегодня я горжусь, когда поднимаюсь на сцену с победителями "Опералии”.

Сопрано Аида Гарифуллина - одна их них: "Ну, с Пласидо Доминго мы начали уже очень давно петь, хотя это так странно звучит, - говорит она. - Спеть с ним – одно удовольствие. Помимо того, что он – легенда, он ещё потрясающий, чистой души человек!"

В тот вечер Аида Гарифуллина исполнила несколько дуэтов с мексиканским тенором Хавьером Камареной. Он рассказал Euronews о влиянии, которое оказал на него Пласидо Доминго: "Когда я начал учиться пению, я понятия не имел об опере. У меня был преподаватель итальянского, и однажды он показал нам Пласидо Доминго, исполнявшего мужскую партию в “Турандот”. В конце оперы я заплакал, я до сих пор это помню. Можно сказать, что я влюбился в оперу благодаря Пласидо"....

Сам легендарный тенор прекрасно помнит свой дебют в Большом, более четырех десятилетий назад. Такую восторженную публику трудно забыть: "В зале было много, очень много людей, - вспоминал он. - Охрана попыталась их выставить, но я сказал "нет-нет-нет"! И все они остались. А потом были полтора часа музыки и общения, они задарили меня цветами, шоколадом. Это было просто потрясающе"...

За кулисами Большого принимавшие участие в гала-концерте звёзды рассказали. что их больше всего удивляет то, что маэстро до сих пор испытывает волнение перед выступлением: "Мы привыкли смотреть на него как на бога пения, - говорит Хавьер Камарена, - и немного странно видеть, что каждый раз перед тем, как подняться на сцену, он волнуется. Это всегда по-настоящему вдохновляло меня“...

В этом году Пласидо Доминго исполнилось 80 лет, но он воспринимает свой возраст без лишнего пафоса: "Я стараюсь относиться к этому легко, по-французски. Французы, знаете ли, вместо “80” говорят "четыре раза по 20", - заключает маэстро и разражается смехом.

Courtesy IMG Artists