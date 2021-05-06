Соня Йончева исполняет сарсуэлу

Знаменитое сопрано из Болгарии Соня Йончева впервые исполняет сарсуэлу. Её выступления проходят в Мадриде, где она пробует себя в традиционном испанском музыкально-драматическом жанре.

– Я всегда любила Испанию, менталитет испанцев, их жизнерадостность, – говорит она. И уже поэтому мне хотелось исполнять сарсуэлу. Меня всегда увлекали комедии, душераздирающие любовные истории, а также чувственность, которую излучает эта музыка.

В Мадриде сарсуэла пользовалась большой популярностью, здесь было создано немало произведений в этом жанре. Театр, где выступает Йончева, открылся в 1856 году, образцом ему послужила миланская Ла Скала. Сарсуэлу нередко называют испанской опереттой. Это смесь песен, прозы и танца.

– Сарсуэла в Испании – это лирический жанр, – говорит дирижёр Микель Ортега. – Сарсуэла появилась очень давно, ещё в середине XVII века. Затем, в начале XX века, был очень интересный период, тогда были созданы настоящие шедевры.

Среди них – прекрасная сарсуэла композитора Федерико Морено Торробы «Марченера».

– По-моему, это так чувственно, – делится Соня Йончева. – Это самый прелестный и восхитительный способ выразить состояние сердца безумно влюблённой молодой девушки.

– Меня восхищают страны, которые отстаивают свою аутентичность, и среди них Испания, – говорит она. – Мне всегда были любопытны все другие музыкальные жанры. Я позволяю себе немного путешествовать по другим мирам, и мне это очень нравится. Для меня это проявление творческой свободы.