Чечилия Бартоли возглавит Оперу Монте-Карло

Чечилию Бартоли и Оперу Монте-Карло связывает продолжительный роман.

Легендарное меццо-сопрано недавно покорило сердца зрителей в постановке одной из последних опер Россини "Граф Ори".

От сцены до закулисья. Бартоли готовится к новой роли: она станет директором Оперы Монте-Карло, став первой женщиной на этом посту.

Моим желанием было создавать музыку вместе с другими музыкантами. В молодости я играла на фортепиано, немного на трубе, а потом начала учиться пению. Но стать художественным руководителем было для меня сюрпризом Чечилия Бартоли меццо-сопрано

В 2019 году Жан-Луи Гринда сообщил о своем решении покинуть пост директора Оперы Монте-Карло, которую занимал с 2007 года. Тогда же он предложил на его место Чечилию Бартоли. Принцесса Каролина Ганноверская, президент совета директоров Оперы Монте-Карло, дала свое согласие.

Она – легенда. Чечилия Бартоли. Это необычайно компетентная артистка, которая оставила свой след в истории лирического искусства. Я убежден, что оперными театрами должны управлять артисты. Они как никто предвидят, что может произойти в театре, и артисты знают, как идти на риск Жан-Луи Гринда директор Оперы Монте-Карло

Новый творческий дом Чечилии Бартоли - архитектурная жемчужина Шарля Гарнье, подарившего миру Парижскую оперу.

Опера Монте-Карло, Зал Гарнье – поистине волшебное место. Акустически просто невероятное... Здесь пели величайшие певцы прошлого и настоящего. Вспомните Карузо, Беньямино Джильи, Тебальди. История этого театра особенная... Я хотела бы пригласить артистов, у которых никогда не было возможности выступить, спеть здесь. Мы даже можем открыть дверь в мир Барокко... и Моцарта тоже. Я надеюсь продолжать работать с большой энергией и любовью, потому что, в конечном итоге, без любви – никуда... Чечилия Бартоли меццо-сопрано

Бартоли приступит к своим обязанностям в 2023 году. При этом продолжит карьеру оперной певицы и сохранит за собой руководство оркестром "Музыканты князя" там же, в Монако.