Чечилия Бартоли возглавит Оперу Монте-Карло

Чечилию Бартоли и Оперу Монте-Карло связывает продолжительный роман.
Легендарное меццо-сопрано недавно покорило сердца зрителей в постановке одной из последних опер Россини "Граф Ори".
От сцены до закулисья. Бартоли готовится к новой роли: она станет директором Оперы Монте-Карло, став первой женщиной на этом посту.
В 2019 году Жан-Луи Гринда сообщил о своем решении покинуть пост директора Оперы Монте-Карло, которую занимал с 2007 года. Тогда же он предложил на его место Чечилию Бартоли. Принцесса Каролина Ганноверская, президент совета директоров Оперы Монте-Карло, дала свое согласие.
Новый творческий дом Чечилии Бартоли - архитектурная жемчужина Шарля Гарнье, подарившего миру Парижскую оперу.
Бартоли приступит к своим обязанностям в 2023 году. При этом продолжит карьеру оперной певицы и сохранит за собой руководство оркестром "Музыканты князя" там же, в Монако.