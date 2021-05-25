Ученые ЕС очищают моря от боеприпасов

Более миллиона тонн старых боеприпасов медленно ржавеют в прибрежных водах Балтийского и Северного морей, подвергая опасности жизни людей и загрязняя воду опасными химикатами. Могут ли новые технологии помочь в решении этой проблемы?

В поисках мин

... Каждое утро в порту немецкого Киля полицейские водолазы земли Шлезвиг-Гольштейн проверяют своё подводное снаряжение перед выходом в море. Задача этого отряда из шести специалистов — устранение взрывоопасных объекты на морском дне. Эти пугающие находки — наследие мировых войн 20 века. Прибрежные воды Германии и других европейских стран буквально усыпаны старыми боеприпасами. Некоторые из них могут сдетонировать — например, от удара якорем.

Франк Кетельсен, глава отряда водолазов, поясняет: "Мы выходим в море с понедельника по пятницу и каждый день ищем боеприпасы. Мы работаем в Балтийском, Северном морях и во внутренних водах, чтобы ликвидировать это наследие Второй мировой войны, убрать мины и торпеды со дна".

Сегодня водолазы выдвигаются к военному порту Киля: специалисты морского флота обнаружили затопленную бомбу недалеко от причалов.

Как правило, сапёры стараются извлечь найденные боеприпасы для их безопасного обезвреживания на земле. Лишь в тех случаях, когда это невозможно, бомбы взрывают прямо в море.

"При необходимости мы применяем воздушно-пузырьковые завесы для защиты морских млекопитающих и только потом подрываем боеприпасы", - рассказывает Кетельсен.

Образцы снарядов разных стран собраны в штабе сапёрного подразделения земли Шлезвиг-Гольштейн — их используют для обучения молодых полицейских, которые могут столкнуться с этой опасностью в своей работе. Если бомбы, найденные в земле, попадают в новости, то о боеприпасах в море мы слышим редко. А между тем их объёмы поражают воображение.

Оливер Кинаст возглавляет департамент по обезвреживанию боеприпасов земли Шлезвиг-Гольштейн. "По оценкам экспертов, у нас в Северном и Балтийском морях по сей день лежат 1,6 миллиона тонн боеприпасов времен мировых войн, - рассказывает он. - Только в Балтике утилизировали 300 тыс тонн! И это без учета боеприпасов, случайно потерянных во время боевых действий".

Найти и обезвредить!

"Литторина", научное судно института ГЕОМАР, выходит к крупной свалке боеприпасов в нескольких километрах от балтийского побережья Германии. На борту — учёные двух финансируемых ЕС проектов, Explotect и BASTA. Они работают над новыми методами поиска затопленных боеприпасов, мешающих освоению моря и угрожающих подводным экосистемам.

Аарон Бек, исследователь инстуитат ГЕОМАОР, комментирует: "Чем полнее мы осваиваем морские ресурсы, тем чаще сталкиваемся с боеприпасами, и тем оперативнее приходится их изымать. Сегодня, на мой взгляд, самым большим стимулом для очистки дна являются установка ветряных электростанций, прокладка кабелей... Важно также, что металлические оболочки боеприпасов ржавеют уже 70-80 лет. Не за горами тот день, когда их химическое содержимое вытечет в море".

Значительная часть боеприпасов на морском дне — как обычных, так и химических — намеренно сбрасывалась туда вооружёнными силами разных стран с целью утилизации — быстрой, недорогой, и, как считалось, относительно безопасной. Но на картах мест затопления много белых пятен. Команда ГЕОМАр представляет надежного помощника: "Луиза", автономный подводный аппарат. Этот робот по запросу ученых делает снимки морского дна и проводит замеры с помощью магнитометра.

Автономные подводные аппараты позволяют исследовать морское дно быстро и эффективно. Cразу нескольких таких устройств могут работать одновременно, что сильно сокращает расходы.

Ученые напоминают: старые боеприпасы и неразорвавшиеся снаряды - проблема глобальная, она затрагивает все европейские прибрежные воды. Риск спонтанной детонации и загрязнения окружающей среды мешает развитию многих секторов "голубой экономики", среди них - морская энергетика, судоходство, аквакультура и туризм.

Аппарат проекта BASTA исследует дно по зигзагообразной траектории, передавая информацию на судно. Фотографии и записи магнитометров дополняют имеющиеся данные акустического сканирования морского дна, что позволяет получить полное представление о форме объектов и о наличии металла в их составе. Необходимо отличить боеприпасы от камней и других безопасных предметов. Геофизик Марк Зайдел подтверждает: "Сопоставление фотоизображений и замеров магнитного поля даёт довольно хорошее представление об объектах на дне моря”.

Новые решения для старых снарядов

Ещё более полную картину позволяет получить химический анализ воды на исследуемых участках. Учёные проекта ExPloTect разработали прототип системы для забора и исследования образцов: этот подводный инструмент оснащён специальными фильтрами, на которых концентрированно оседают растворённые частицы взрывчатых веществ. Извлечённые фильтры можно сразу же исследовать компактным спектроскопическим аппаратом прямо на борту судна, что радикально ускоряет получение результатов.

Аапрн Бек отмечает преимущества такого подхода: "До сих пор от забора проб до готового анализа проходило 2-3 месяца, а сейчас мы приближаемся к новому методу, который теоретически позволит нам получать ту же информацию за 15 минут. Когда мы ищем боеприпасы, такая оперативность очень ценна".

Эта система быстрого химического анализа совместима с самыми разными подводными аппаратами и платформами. Универсальность и простота её использования пригодятся разным секторам морской промышленности, которые сегодня тратят много времени и средств на очистку участков морского дна от неразорвавшихся боеприпасов (так называемых UXOs).

Онно Блисс, специалистпо развитию бизнес-проектов, убежден: "Благодаря простоте технологии мы сможем адаптировать ее к различным секторам. К примеру, она позволит осуществлять долгосрочный постоянный мониторинг окружающей среды на известных полигонах неразорвавшихся снарядов. Это очень важно - в том числе и для принятия решений о том, где начинать разминирование в первую очередь”.

Военные архивы на новый лад

Но как обработать огромное количество данных, собранных подводными аппаратами? В этой задаче поможет искусственный интеллект. Компания Egeos, базирующаяся в Киле, разрабатывает программный комплекс, сводящий воедино данные современных научных исследований и материалы исторических архивов — многие километры отсканированных документов о прибрежных военных операциях прошлого. Чем больше данных, тем быстрее идёт машинное обучение и тем точнее можно выявить вероятные участки залегания боеприпасов.

Директор и учредитель компании Egeos Янн Вендт убежден: "Автоматизация, несомненно, помогает. Сегодня мы еще многое делаем вручную, но шаг за шагом технологии совершенствуются - идет ли речь об анализе данных или о работе автономных подводных аппаратов, автономных датчиков, которые собирают эти данные. Весь процесс удешевляется."

Очистка морского дна от опасного наследия прошлых войн — задача с огромным экономическим потенциалом: частные компании уже разрабатывают масштабные проекты извлечения и утилизации боеприпасов — в том числе на платформах, расположенных прямо в море.

Аарон Бек радужно оценивает перспективы сектора: "Есть целая отрасль людей, занимающихся поиском и ликвидацией боеприпасов. Если вы обратитесь к ним, они скажут: да, мы можем решить проблему очистки дна. Весь вопрос — в необходимой экономической инфраструктуре."

Львиная доля подводных боеприпасов проржавеет насквозь в обозримом будущем. Сможем ли мы обезвредить эту угрозу прежде, чем всё их ядовитое содержимое попадёт в море?