Лекарства из океана: как поправить здоровье за счёт морских биоресурсов?

Океан - колыбель всего живого на нашей планете. Люди веками знали о пользе моря для здоровья. Сегодня ученые идут дальше, находя в океане лекарства от самых тяжелых болезней.
В Алгарве, известном своим потрясающим побережьем, португальская биотехнологическая компания Sea4Us работает над неопиоидным анальгетиком - безопасным и эффективным средством от хронической боли.
Компанию Sea4Us основал в 2013 году португальский нейрофизиолог и морской биолог Педро Лима. При поддержке ЕС учёные собирают и изучают простые морские организмы, такие как губки и другие беспозвоночные. Они проводят время между лабораториями и морскими глубинами, регулярно ныряя за новыми образцами.
Почему вы думаете, что нужные вам молекулы могут содержаться в беспозвоночных?
Педро Лима, нейрофизиолог, морской биолог, соучредитель Sea4Us:
— Многие из них живут на камнях и не могут двигаться. Поэтому они вырабатывают яд, способный блокировать нервные импульсы, связанные с болью.
Что такое голубая биотехнология?
Простые морские организмы можно использовать для самых разных целей, помимо здравоохранения и фармацевтики. Голубая биотехнология - быстрорастущий сектор. По оценкам, к концу этого десятилетия в Европе этот рынок вырастет примерно до 10 миллиардов евро.
Это целый мир неисследованного потенциала.
На глубине около 20 метров мы видим разнообразную морскую фауну, покрывающую скалистые утесы.
Ученые ищут признаки яда, которым губки защищаются от соседей.
Педро Лима рассказывает подробнее на примере темных подводных пещер: "Здесь меньше света, поэтому конкуренция становится более острой. Губкам не нужно соревноваться с быстрорастущими видами, такими как водоросли. Они борются между собой. И мы заинтересованы в этой борьбе".
При погружении мы натыкаемся на неожиданный улов: брошенная кем-то веревка. Это не только пластиковый мусор, но и признак того, что кто-то нелегально рыбачит в этой заповедной зоне.
Лекарства из океана
Ученые собирают только необходимый минимум образцов, заботясь о сохранении популяций.
В Лиссабоне собранные образцы изучаются физиологической лабораторией Sea4Us Университета NOVA.
Процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Губки и их симбиотические организмы производят сотни отдельных соединений. Ученые проверяют их на биоактивность против боли, постепенно сужая круг поиска.
Как утверждают в Sea4Us, две молекулы уже нашли — они снижают болевую активность нейронов спинномозгового узла. Клинические исследования и будущее производство лекарства — дело фармацевтической промышленности.
На дне морском могут таиться лекарства от вирусных эпидемий, новые антибиотики и средства от рака. Изучение и защита океана — приоритеты евросоюзовской программы поддержки научных исследований "Горизонт Европа".
Ценные токсичные цианобактерии
В Порту мы встретились с учёными центра CIIMAR — они изучают все морские формы жизни, от самых крупных до самых мелких.
Цианобактерии известны своей сильной токсичностью, но для ученых это может быть оборотной стороной лечебных свойств.
Ученые CIIMAR проводят отборы проб в разных странах, выделяя и культивируя новые виды цианобактерий. Их библиотека из более чем 1000 штаммов открыта для ученых в Европе и во всем мире. Исследования показывают, что некоторые из токсичных соединений могут целенаправленно атаковать раковые клетки, что может открыть путь к новым методам лечения. Эксперименты с личинками рыб показывают обнадеживающие результаты, которые могут помочь в борьбе с диабетом и ожирением.
Морские биотехнологии могут кардинально изменить жизнь людей, но только если мы найдем способ использовать этот лечебный потенциал, не нанося ущерба здоровью самого моря.