Лекарства из океана: как поправить здоровье за счёт морских биоресурсов?

Океан - колыбель всего живого на нашей планете. Люди веками знали о пользе моря для здоровья. Сегодня ученые идут дальше, находя в океане лекарства от самых тяжелых болезней.

В Алгарве, известном своим потрясающим побережьем, португальская биотехнологическая компания Sea4Us работает над неопиоидным анальгетиком - безопасным и эффективным средством от хронической боли.

Компанию Sea4Us основал в 2013 году португальский нейрофизиолог и морской биолог Педро Лима. При поддержке ЕС учёные собирают и изучают простые морские организмы, такие как губки и другие беспозвоночные. Они проводят время между лабораториями и морскими глубинами, регулярно ныряя за новыми образцами.

Почему вы думаете, что нужные вам молекулы могут содержаться в беспозвоночных?

Педро Лима, нейрофизиолог, морской биолог, соучредитель Sea4Us:

— Многие из них живут на камнях и не могут двигаться. Поэтому они вырабатывают яд, способный блокировать нервные импульсы, связанные с болью.

Что такое голубая биотехнология?

Простые морские организмы можно использовать для самых разных целей, помимо здравоохранения и фармацевтики. Голубая биотехнология - быстрорастущий сектор. По оценкам, к концу этого десятилетия в Европе этот рынок вырастет примерно до 10 миллиардов евро.

Это целый мир неисследованного потенциала.

На глубине около 20 метров мы видим разнообразную морскую фауну, покрывающую скалистые утесы.

Ученые ищут признаки яда, которым губки защищаются от соседей.

Педро Лима рассказывает подробнее на примере темных подводных пещер: "Здесь меньше света, поэтому конкуренция становится более острой. Губкам не нужно соревноваться с быстрорастущими видами, такими как водоросли. Они борются между собой. И мы заинтересованы в этой борьбе".

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При погружении мы натыкаемся на неожиданный улов: брошенная кем-то веревка. Это не только пластиковый мусор, но и признак того, что кто-то нелегально рыбачит в этой заповедной зоне.

На самом деле это нередкая находка в местах, где мы ныряем – мы находим ловушки для осьминогов, рыболовные сети, пластиковые пакеты, металлические банки... Нужно заботиться об океане, не сбрасывать туда пластик и прочий мусор — и в ответ природа может дать нам то, что поможет нашему здоровью Михал Бабиарц научный сотрудник, Sea4Us

Лекарства из океана

Ученые собирают только необходимый минимум образцов, заботясь о сохранении популяций.

Ущерб практически нулевой. Мы берём лишь небольшие образцы. Нужно отыскать природное средство и затем воспроизводить его искусственно в промышленных масштабах, без дальнейшего сбора биомассы. Эта биомасса — лишь источник вдохновения! Педро Лима нейрофизиолог, морской биолог, соучредитель Sea4Us

В Лиссабоне собранные образцы изучаются физиологической лабораторией Sea4Us Университета NOVA.

Процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Губки и их симбиотические организмы производят сотни отдельных соединений. Ученые проверяют их на биоактивность против боли, постепенно сужая круг поиска.

“Губка — это целая система со множеством микроорганизмов. Мы выясняем, как смеси их составных веществ действуют против боли. Если эффект есть, мы анализируем более мелкие составляющие, пока не придём к конкретному действующему веществу Сильвия Лино морской биотехнолог, Sea4Us

Как утверждают в Sea4Us, две молекулы уже нашли — они снижают болевую активность нейронов спинномозгового узла. Клинические исследования и будущее производство лекарства — дело фармацевтической промышленности.

Результаты показали, что наши соединения снижают уровень боли. Также снижается риск развития зависимости. С учётом этих результатов мы полагаем, что наше соединение пройдет все клинические исследования и выйдет на рынок Андре Бастос электрофизиолог, соучредитель Sea4Us

На дне морском могут таиться лекарства от вирусных эпидемий, новые антибиотики и средства от рака. Изучение и защита океана — приоритеты евросоюзовской программы поддержки научных исследований "Горизонт Европа".

Ценные токсичные цианобактерии

В Порту мы встретились с учёными центра CIIMAR — они изучают все морские формы жизни, от самых крупных до самых мелких.

Мы собираем цианобактерии - это очень древние организмы, и они могут расти практически повсюду. Они производят эти молекулы, эти химические вещества, которым можно найти действительно интересное применение в будущем Тереза Мартинс биохимик, CIIMAR

Цианобактерии известны своей сильной токсичностью, но для ученых это может быть оборотной стороной лечебных свойств.

В принципе, любую болезнь можно вылечить, если мы найдем молекулу, которая это сможет сделать. И именно поэтому мы ищем цианобактерии, потому что они производят такой широкий спектр соединений, что, возможно, мы сможем найти интересную молекулу, чтобы превратить ее в лекарство Педро Леау исследователь цианобактериальных природных продуктов, CIIMAR

Ученые CIIMAR проводят отборы проб в разных странах, выделяя и культивируя новые виды цианобактерий. Их библиотека из более чем 1000 штаммов открыта для ученых в Европе и во всем мире. Исследования показывают, что некоторые из токсичных соединений могут целенаправленно атаковать раковые клетки, что может открыть путь к новым методам лечения. Эксперименты с личинками рыб показывают обнадеживающие результаты, которые могут помочь в борьбе с диабетом и ожирением.

До разрешения проблем онкологии и ожирения еще далеко, но мы находимся на передовой исследований в поисках решения, которое может помочь в борьбе с этими заболеваниями Ральф Урбацка исследователь в области морской биотехнологии, CIIMAR

Мы должны учиться у природы. Нам не нужно изобретать новые молекулы. Нам просто нужно искать уже существующие молекулы, которые производятся этими организмами, а затем немного преобразовать их для наших нужд. И поэтому я верю, что в ближайшем будущем у нас будет гораздо больше молекул из океана, которые помогут в лечении наших нынешних болезней. Жизнь зародилась в океане. И я верю, что океан также может спасти нам жизнь Витор Мануэль Оливейра Васконселос директор CIIMAR

Морские биотехнологии могут кардинально изменить жизнь людей, но только если мы найдем способ использовать этот лечебный потенциал, не нанося ущерба здоровью самого моря.