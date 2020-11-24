Морской ветер обеспечит Европу энергией

Морские ветрогенераторы должны производить четверть европейской электроэнергии к 2050 году. Значит, появятся новые заводы, портовая инфраструктура и рабочие места в прибрежных регионах и не только.

Турбины для голландцев

Морская ветроэнергетика превосходит по потенциалу ископаемое топливо, предлагая чистую и более доступную энергию из возобновляемого источника. Европа готовится к пуску нескольких крупных зеленых энергообъектов. Среди них - ветряная электростанция Borssele 1 & 2 в Северном море, в 22 километрах от побережья Нидерландов.

Стивен Энгельс, генеральный менеджер группы Ørsted, ведущей строительство, рассказывает и показывает: "Вы можете сами оценить масштаб, площадка очень велика, мы с вами стоим под уже работающей турбиной, она просто гигантская".

94 турбины крепят к морскому дну на глубине от 14 до 40 метров. Это крупнейшая морская ветряная станция в Нидерландах.

Руководитель строительного проекта Клаасяп Буис поясняет: "Этот кабель проложен по морскому дну. Он проводится в основание будущей вышки, фиксируется там, внизу, и позже будет подключен к распределительному щиту. Выше мы закрепим башню с турбиной, и установка будет готова".

Эта ветряная электростанция обеспечит электроэнергией миллион голландских семей. А еще - прибрежные предприятия, например, новый электролизный завод для производства экологически чистого водорода.

"Детальный план производства водорода уже готов. Всё продумано, осталось только запуститься", - комментирует Стивен Энгельс.

ЕС задает направление

При всём размахе сегодняшних проектов — они лишь капля в море по сравнению с масштабами завтрашнего дня. Вектор развития задан в новой "Стратегии ЕС в области морских возобновляемых источников энергии", которая ставит целью Евросоюза замещение импортных углеводородов, создание нового промышленного потенциала и "зеленых" рабочих мест. Ожидается, что через 30 лет более четверти европейской электроэнергии будет производиться в море: сегодня этот показатель составляет лишь 2%.

Инвестиции в развитие отрасли огромны. "Аполлон" - одно из недавно построенных монтажных судов. Оно перевозит компоненты турбин между портами и морскими ветряными электростанциями.

Команды в порту Остенде в Бельгии работают днем и ночью, семь дней в неделю, завершая очередную крупную ветряную станцию в 45 км от берега. Погрузить лопасти длиной 81 метр на судно нелегко - особенно в ветреную погоду. Георг Хорват, старший менеджер по строительству в группе Siemens Gamesa комментирует: "Прямо сейчас мы видим транспортировку одной лопасти типа B81 на причал для погрузки. Мы перевозим лопасти одну за другой и закрепляем на борту "Аполлона". Всю эту часть порта мы задействуем для предварительной сборки боле крупных комплектующих".

Некоторые новые порты сразу строятся с прицелом на обслуживание офшорных ветряных станций, другие, в частности, порт в Остенде, модернизируются.

"В большинстве портов, которые не строились специально для этих нужд, требуются вложения, денежные и временные. Это позволяет адаптировать их к нашим потребностям. Вот, например, рампа, которую мы задействуем при загрузке и отгрузке оборудования с судна — ее понадобилось укрепить, чтобы она смогла выдерживать большой груз наших комплектующих", - рассказывает Хорват.

Вся логистическая цепочка должна обеспечивать возможность транспортировки крупногабаритных деталей, которые изготавливаются в разных странах ЕС.

Ян Клас, старший менеджер проекта, Siemens Gamesa, предлагает представить масштабы сооружений: "А380", крупнейший в мире коммерческий авиалайнер, может пролететь между нашими лопастями, - уточняет он. - Площадь их вращения сопоставима с тремя футбольными полями Лиги чемпионов.

Ветряные турбины становятся все крупнее для удовлетворения растущего спроса на "зеленую" энергию. Это означает, что нанимаются специалисты, строятся заводы, создаются монтажные терминалы".

Стартапы вслед за гигантами

Технологические разработки ведутся главным образом промышленными гигантами. Однако и мелкие инновационные стартапы предлагают новые методы эксплуатации офшорных возобновляемых источников энергии. Такие, как этот прототип: здесь солнечные батареи дополнены вертикальными осевыми ветряными турбинами. Разработка профинансирована ЕС. Эти энергетические понтоны могут быть размещены в море, например, для нужд опреснения воды в развивающихся странах и на малых островах.

Ивон Тиммерман, менеджер проекта и соучредитель группы Blue Power Synergy поясняет: "На такую продукцию большой спрос. Нужно понимать, что развивающиеся страны, например,— это миллиардный рынок, пресная вода — тоже миллиардный... Они активно расширяются и там нужны новые решения".

По мнению экспертов, оптимизация планирования поможет улучшить экономические показатели сектора офшорных возобновляемых источников энергии. Будущий ветропарк Kriegers Flak расположен на шельфе между Данией и Германией. Его подключают к электросетям обеих стран, что позволит поставлять энергию туда, где спрос и цена выше.

Некоторые затраты могут быть снижены благодаря новым технологиям — таким, как плавучие ветряки. А испанские разработчики испытали телескопические башни, которые монтируются без тяжеловесных судов, позволяя сократить расходы на треть.

"Зеленые" вакансии

В секторе ветряных турбин сегодня заняты 62 тысячи европейцев, спрос на квалифицированных специалистов растет, особенно в прибрежных районах. Завод LM Wind Power в Шербуре производит самые большие в мире лопасти для ветряных турбин, они достигают 107 метров в длину.

Директор Эрик Пёти поясняет: "Наш завод расположен прямо рядом с портом — это удобно, лопасти легко грузить на судно и доставлять на близлежащие ветряные электростанции. У нас работает около 400 сотрудников, и в наших планах — выход через год на ежемесячное производство четырёх лопастей".

Предприятие нанимает на работу сотни новых сотрудников. Предыдущий опыт работы неважен — обучение можно пройти на месте.

Ариан Мера готовит кадры. Она рассказывает: "Нужно активнее обучать людей, у нас не хватает кадров на производстве. Длина нашей лопасти - 107 метров, ее сборка требует одновременной командной работы. В секторе ветряной энергии очень много вакансий: нам нужны операторы производства, специалисты по контролю качества, у нас есть вакансии в логистическом отделе, в отделе техподдержки".

Компания недавно получила сертификат на коммерческое использование своей турбины мощностью 12 МВт. Теперь ей необходимо наладить массовый выпуск лопастей.

Директор по персоналу завода Флоренс Мартинес-Флорес уточняет: "Это растущий сектор. Запуск объекта в Шербуре привел к созданию более 550 прямых рабочих мест на заводе и 2000 сопутствующих рабочих мест в нормандском регионе".

Массивное расширение офшорного ветроэнергетического сектора имеет свою цену: по расчетам Еврокомиссии, до 2050 года потребуется 800 миллиардов евро инвестиций, в основном от частных компаний. Глоток свежего воздуха для восстановления экономики после пандемии и попутный ветер для перехода Европы к чистой и устойчивой энергетике.