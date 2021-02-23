Как рыбаки спасают Адриатику от перелова?

На хорватском "Ябука" означает "яблоко". Но сегодня название этого крошечного острова в Адриатике символизирует надежду на более жизнеспособное Средиземное море.

Почти 3000 квадратных километров территории Ябука/Помо Пит стали жизненно важным нерестилищем хека и лангустинов. Она защищена от перелова с момента заключения в 2017 году беспрецедентного соглашения, достигнутого учеными, рыбаками, неправительственными организациями и властями Хорватии и Италии.

Сегодня новые суда рыбной инспекции и береговой охраны патрулируют территорию, обеспечивая соблюдение ограничений.

Как рыбаки запретили сами себе ловить рыбу

Уникальное биоразнообразие Средиземного моря сокращается десятилетиями. Европейские исследования показывают, что треть популяции средиземноморских рыб за последние 50 лет была утрачена. Загрязнение и изменение климата, безусловно, играют определенную роль - но основной причиной этого сокращения, по-видимому, стал чрезмерный вылов рыбы.

Защита ключевых нерестилищ может помочь повернуть все вспять – при условии, что запреты будут существовать не только на бумаге. Предыдущие усилия по охране территории Ябука/Помо Пит потерпели неудачу: рыбная ловля продолжалась, а запасов становилось опасно мало.

Соглашение было достигнуто, когда все стороны осознали, что эффективные ограничения могут принести пользу всем его участникам.

Большая часть этой зоны полностью закрыта для рыболовства - суда допускаются только на небольшую прилегающую территорию, со специальным разрешением Марио Шкорянец старший инспектор по рыболовству

Контроль на море и с воздуха

Рыболовецкий траулер бросает свои сети в разрешенном месте, прямо за невидимым периметром, так называемой "зоны покоя". Лучший улов именно здесь.

Инспекторы по рыбному хозяйству проведут плановую проверку на судне. Их скоростной катер легко догоняет траулер, и офицеров приглашают на борт.

Они измеряют часть улова: рыба нерестового размера и молодь – под особой защитой. Специальные инструменты позволяют проверить соответствие рыболовных снастей установленным правилам.

Правила определяют минимальный размер отверстий в сетке. Слишком маленькие ячейки – под запретом, в этом случае рыбак понесет ответственность за нарушение Марио Шкорянец старший инспектор по рыболовству

Инспекторы проверяют документы и электронный судовой журнал, в котором содержится подробная информация обо всех выходах в море.

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Рыбаки говорят, что не возражают против проверок – потому что видят, что ограничения работают - сейчас их уловы снова растут.

Сегодня мы вылавливаем гораздо меньше рыбы, чем в 1990-х годах. Но в течение последнего года уловы улучшаются - особенно таких видов, как хек, что, должно быть, стало результатом ограничений в зоне Ябука/Помо Пит Златко Шепич капитан траулера

Инспекторы не выявили никаких нарушений - но контроль продолжается. Каждое судно, работающее в этой области, большое или малое, должно иметь систему мониторинга судов(VMS). Ее координаты в режиме реального времени поступают в это правительственное учреждение в Загребе.

Специалисты Хорватского управления рыболовства разработали программное обеспечение, помогающее отслеживать рыболовецкие суда. Одного нажатия на электронной карте достаточно, чтобы получить подробную информацию о любом судне, включая его точную траекторию в море и возможный заход в запретную зону.

Это полуавтоматическая система, которая работает 24 часа в сутки. Она получает все данные, объединяет их и оповещает нас, когда что-то не так, и наши коллеги в Центре мониторинга рыболовства сообщают об этом инспекции Мисклав Сокол эксперт Центра мониторинга рыболовства

Совместно с военными центр мониторинга получает также видеоизображение с моря в реальном времени от беспилотных летательных аппаратов. Они могут обнаружить следы противоправных действий за километры.

Дроны и суда, используемые для контроля за рыбным промыслом, спонсируются Европейским фондом рыболовства и морских дел. ЕС считает борьбу с незаконным рыбным промыслом ключевой задачей. Европейское агентство по контролю за рыболовством координирует инспекцию, наблюдение и контроль в водах ЕС, работая со всеми странами региона над улучшением общей ситуации в Средиземном море.

Необходимо улучшить обмен данными, усовершенствовать систему наблюдения за судами путем установки спутниковых систем слежения. Также необходимо усилить планы проверок и анализа рисков, и, конечно, проводить контрольные операции в сотрудничестве с государствами Южного и Северного Средиземноморья Паскаль Савуре исполнительный директор Европейского агентства по контролю за рыболовством

Когда чужой пример — заразителен

Возможно, результаты, достигнутые в зоне Ябука/Помо Пит, могут вдохновить другие части Средиземноморья.

Исследователи из Института океанографии и рыболовства Сплита проанализировали данные морских съемок, коммерческих выгрузок и международных исследований. Они пришли к выводу, что основные популяции рыбы восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. По-видимому, защита небольшой части моря вызвала побочный эффект по всей Адриатике.

Ограничения сработали - отчасти потому, что они были введены не властями, а по инициативе самих ученых и рыбаков.

Эти решения пришли не сверху - они были согласованы с рыбаками и учеными. Теперь рыбаки видят эти меры как свои собственные. Раньше трудно было себе представить, но сегодня они приходят в наш институт и предлагают другие аналогичные меры – потому что видят, что они работают Недо Вргоч директор Института океанографии и рыболовства Сплита

При этом выигрывают все: морское биоразнообразие восстанавливается, потребители радуются растущему выбору свежих морепродуктов, в то время как промышленность извлекает выгоду из все более обильного и ценного вылова.

Большая часть морепродуктов, продаваемых на историческом рыбном рынке в Сплите, поступает из зоны Ябука. Торговцы говорят, что размер рыбы значительно увеличился.

Здоровое море еще важнее для людей, живущих на островах. Город Комижа на острове Вис, примерно в 70 км к востоку от Ябуки, делает ставку на туризм и мелкую рыбалку как на основную экономическую деятельность. Несколько лет назад уловы упали настолько, что выходить в море на маленькой лодке было уже нецелесообразно. Но сегодня пессимизм того периода, похоже, испарился.

Улучшение улова доказывает, что мы, рыбаки, ученые и администрация, можем работать вместе - не только на хорватской, но и на итальянской стороне. Ограничивая одну маленькую часть моря, мы сохраняем рыбу для будущих поколений, для наших детей Йошко Педишич владелец судна

Согласно последним исследованиям, охрана всего лишь 5% океана приведет, по меньшей мере, к 20% увеличению будущих уловов в глобальном масштабе.