"Я гений и кукловод преступного мира": на Навального завели новое дело

Алексей Навальный стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сам оппозиционер сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Навального, новое дело заведено по обвинению в оскорблении судьи Акимовой, которая в свою очень вела дело об оскорблении ветерана.

Навальный также напомнил, что это уже третье дело, возбужденное против него за время пребывания в тюрьме. Первое из них связано с предполагаемыми хищениями пожертнований в Фонд борьбы с коррупцией. Второе - по "очень экзотической статье 239 "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

В феврале Акимова оштрафовала Навального на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.