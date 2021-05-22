Хрупкое перемирие и гуманитарная помощь

В Белом доме заявляют, что США намерены вместе с другими странами подготовить пакет предложений по восстановлению сектора Газа. Реконструкция жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее 350 миллионов долларов. Прекращения огня меду Израилем и палестинскими группировками удалось достичь при посредничестве Египта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе противостояния с боевиками ХАМАС разрушены километры тоннелей, бункеры и командные пункты движения. По словам главы минобороны Бени Ганца, израильские военные достигли всех поставленных целей.

В группировке ХАМАС заявляют о новом " балансе сил". По словам лидер движения Исмаила Хании, проект сосуществования с Израилем и нормализации отношений с ним разрушен.

В армии обороны Израиля заявляют, что будут и дальше осуществлять удары по руководству боевого крыла ХАМАС.

В пятницу ООН удалось доставить в сектор Газа необходимую гуманитарную помощь. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали около 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек

За это время в прибрежном анклаве было полностью разрушено около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - почти 17 тысяч . В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору — свыше 70 административных зданий.

ООН направит дополнительно 4,5 млн долларов на гуманитарные нужды в секторе Газа.

Между тем спустя всего несколько часов после заключения перемирия на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки, в которых пострадали не менее 35 человек.