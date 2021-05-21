Эхо ближневосточных обстрелов в Европе и Америке

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе новости с фронта борьбы против Covid-19 были хорошими и многообещающими. Поскольку число инфицированных продолжало снижаться, а уровни вакцинации росли, многие европейские страны ослабили ограничения и вернулись к некоторой форме нормальности.

Это высвободило место в заголовках новостей для событий на периферии Европы, что означает возвращение к некоторой форме политической нормальности, если хотите.

Главы МИД ЕС обсудили конфликт Израиля и ХАМАС

Я говорю о последней драме с беженцами в Средиземном море и, конечно же, о взаимных обстрелах Израиля и ХАМАС. Эскалация насилия стала поводом созвать экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения дипломатических усилий по прекращению боевых действий.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил о срочной необходимости добиться прекращения огня, прежде чем будет найдено долгосрочное политическое решение:

"Мы осуждаем ракетные атаки со стороны ХАМАС и других террористических групп по территории Израиля. Мы полностью поддерживаем право Израиля на оборону, но мы также заявляем, что это должно происходить соразмерно и с соблюдением международного гуманитарного права".

Разногласия внутри ЕС по поводу политики в отношения Израиля и палестинцев получили необычную публичную огласку после того, как Боррель признал, что он говорил только от имени 26 стран-членов ЕС из 27. Несогласной была Венгрия, не поддержавшая его заявлений.

Особое мнение Венгрии

Вы можете спросить, почему призыв к обеим сторонам прекратить нападения друг на друга может быть спорным? Что ж, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе поездки в Париж объяснил, почему ей обычно не нравятся декларации ЕС по Ближнему Востоку:

«Обычно они очень односторонние, и эти заявления не помогают, особенно в нынешних обстоятельствах, когда напряженность настолько высока. Я считаю, что нужен умный, сбалансированный, хладнокровный подход вместо политических памфлетов и идеологически предвзятых заявлений."

Он не сказал каким должен быть этот «хладнокровный подход».

Судя по всему, венгерское правительство было покороблено упоминанием большого количества жертв среди гражданского населения, особенно женщин и детей. Учитывая, что погибло гораздо большие палестинцев, чем израильтян, заявление Борреля от имени 26 стран-членов ЕС могло показаться односторонним.

В любом случае, взрывоопасная ситуация в регионе всё больше беспокоит международное сообщество, которому снова приходится иметь дело с застарелым конфликтом.

Ко мне присоединяется из Вашингтона Деннис Росс, специальный координатор США по Ближнему Востоку при президенте Билле Клинтоне и специальный помощник президента Барака Обамы.

Байден сказал израильтянам "хватит"

Гробе: Итак, последний раз Израиль и ХАМАС сражались в 2014 году, в течение 50 дней. Они так и не закопали топор войны. Теперь боевые действия продолжались почти две недели. Было ли это полной неожиданностью или это должно было случиться рано или поздно?

Росс: Не думаю, что это было неожиданностью. ХАМАС в 2014 году за 52 дня выпустил по Израилю 4500 ракет. На этот раз за десять дней он выпустил почти столько же. Эта группировка использовала время с 2014 года до сегодняшнего дня, чтобы построить не только большой арсенал, но и обширную сеть подземных туннелей. Так что это не было случайностью, это должно было случиться рано или поздно.

Гробе: Президент Байден усилил давление на Нетаньяху. Они знают друг друга много лет, у них хорошие личные отношения. Поможет ли это продвинуть дело вперёд?

Росс: Думаю, да, потому что премьер-министр Нетаньяху понимает, насколько Джо Байден верен Израилю. Сейчас президент, с одной стороны, поддерживает израильтян, но с другой стороны, он говорит им, мол хватит, пора заканчивать. Эти слова премьер-министр воспринимает серьезно.

Ядерная сделка и ХАМАС - разные проблемы

Гробе: Некоторые республиканцы в Вашингтоне призвали президента Байдена отказаться от непрямых ядерных переговоров с Ираном из-за боевых действий между Израилем и ХАМАС, предполагая, что Иран активно поддерживает ХАМАС. Есть в этом смысл?

Росс: Действительно, Иран активно поддерживает группировку ХАМАС. Но мы говорим о двух разных проблемах. Независимо от состояния сделки по его ядерной программе, Иран будут делать в своём регионе и по соседству то, что считает нужным. Поэтому, я думаю, США должны в некотором смысле зеркально реагировать на действия Ирана. Сами иранцы говорит, что ядерная сделка - это одно, а то, что мы делаем в регионе, - это другое.

Гробе: В последнее время Нетаньяху пытается сформировать новое правительство. Поможет ли ему борьба с ХАМАС внутри страны или усложнит его задачу?

Росс: Ни одно израильское правительство не смирится с положением, при котором ХАМАС может запускать ракеты по Иерусалиму или Тель-Авиву, а оно не может ответить на это, не имея средств сдерживания. Но у Нетаньяху не получается сформировать правительство, страна видимо идёт к пятым подряд выборам. А дальше посмотрим. Социальная ткань в Израиле подверглась такому напряжению, что это шокировало большинство израильтян. Как израильское общество поведёт себя после прекращения огня, ещё неизвестно. Эта карты будет разыграна в ходе предвыборной кампании.

Как я сказал ранее, мы привыкли к ближневосточному конфликту, к поискам там мира, - и ничто не указывает на то, что это скоро изменится.

Радость пост-ковидной жизни

С коронавирусным кризисом иначе. Карантинные меры почти стали новой нормой в Европе, но такая ситуация меняется.

Франция, например, вышла наружу – в массовом порядке. В соответствии со вторым этапом отмены локдауна, кафе и рестораны теперь могут предлагать обеды на открытом воздухе, а с 30 июня впускать и внутрь. И народу это понравилось!

Президент Франции одним из первых сел на веранде выпить кофе со своим премьер-министром. По словам Эммануэля Макрона, отмена ограничений стала результатом коллективной дисциплины. И теперь люди должны жить радостью момента".