Санкт-Петербург готов к Евро-2020

Стадион "Газпром Арена" и тренировочные базы готовы к проведению матчей Евро-2020. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Северная столица примет 7 мачтей чемпионата Европы, на один больше проведут только на лондонском "Уэмбли".

Как сообщается, стадион "Газпром Арена" во время турнира будет заполнен на 50%, а вместимость всех публичных зон будет сокращена вдвое.

Как стало известно ранее, на время чемпионата иностранцы смогут приехать в Россию без виз по паспорту болельщика.

Сборная России провела первую тренировку на базе в Австрии. Сбор продлится до 31 мая, после него будет определена итоговая заявка команды на турнир. В ходе подготовки подопечные Станистава Черчесова сыграют товарищеские матчи со сборными Польши и Болгарии.

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).