Санкт-Петербург в полной форме: через считанные дни здесь начнутся игры Чемпионата Европы по футболу. Городу на Неве предстоит провести больше матчей из-за отказа Дублина принять у себя турниры. Все семь встреч пройдут на стадионе "Газпром- Арена".

Генеральный директор российского оргкомитета турнира Алексей Сорокин отмечает полную готовность площадки: "Семь матчей - это достаточно много, это вам скажет любой владелец стадиона. Но при этом технически поле очень хорошее!"

Матчи юбилейного чемпионата, отложенного из-за пандемии на год, примут 11 городов мира. Власти Петербурга заполнят стадион и фан-зоны наполовину. Иностранцы смогут приехать на чемпионат без визы: им понадобится отрицательный теcт на коронавирус и паспорт болельщика.

На прошлой неделе в городе выросла заболеваемость ковидом, власти связали ее с цикличностью вирусной активности.