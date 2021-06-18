В Москве более 9 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки

В Москве впервые с начала пандемии выявили более девяти тысяч случаев коронавируса за сутки. Это на 46% больше, чем было в четверг.

На этом фоне власти столицы продлили ограничительные меры еще на неделю. До 29 июня в Москве останутся закрытыми ночные заведения, фудкорты и игровые комнаты в торговых центрах и детские площадки в парках. На встрече с рестораторами мэр города Сергей Собянин заявил, что власти находятся очень близко "к временным, но жестким ограничениям". По его словам, Москву атаковал новый штамм, который агрессивнее предыдущих. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет об "индийском" варианте заболевания.

Кроме того, глава города рассказал, что в Москве откроются до двадцати ресторанов, свободных от COVID-19. Все их сотрудники будут вакцинированными, а гостями этих заведений смогут стать только те, кто уже сделал прививку или переболел коронавирусом и имеет антитела.

Еще одна противокоронавирусная мера — запрет на проведение мероприятий с участием более тысячи человек. Театры и кино продолжат работать. А вот "нерабочие дни" завершатся в грядущее воскресенье.

В Петербурге, где сейчас проходит Евро-2020, ситуация с коронавирусом "непростая, но контролируемая", заявил губернатор региона Александр Беглов. Город занимает второе место после Москвы по количеству заражений. Это заставило местные власти пойти на новые ограничения: в фанзонах Чемпионата Европы по футболу запретили продавать еду, ресторанам нельзя работать с двух до шести часов утра, а детские комнаты и фудкорты в торговых центрах решили закрыть. Работодателям посоветовали отправить сотрудников на удаленку.