"Лилль" — чемпион: 10 лет спустя

Болельщики "Лилля" с размахом отпраздновали первый за 10 лет чемпионский титул.

Интрига в борьбе за первое место во французском первенстве и попадание в Еврокубки сохранялась до последнего тура. Для победы в чемпионате подопечным Кристофа Гальтье нужно было выигрывать у "Анже", с чем они не без труда, но все же справились.

Соперник сумел сократить отставание в счете на последних минутах добавленного времени. Итог встречи 2:1 и "Лилль" - чемпион.

Радость фанатов несмотря на действующий во Франции комендантский час было сложно сдержать.

По итогам, место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне кроме "Лилля" обеспечил себе ПСЖ. Через квалификационный раунд пройдет ставший третьим в национальной лиге "Монако". "Лион" и "Марсель" сыграют в Лиге Европы, а "Ренн" - в новом европейском турнире Лиге конференций.