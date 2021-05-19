Выкуп за крупнейший нефтепровод США мог уйти в Россию

Руководство крупнейшей в США сети нефтепрорводов, Colonial Pipeline, заплатило 4 млн 400 тыс долларов хакерам, которые 7 мая парализовали работу системы. Об этом рассказал глава компании Джозеф Блаунт. По его словам, он согласился на выкуп, поскольку его специалисты не смогли быстро установить ни масштабы вторжения, ни срок, необходимый на восстановление.

Работа нефтепровода, отвечающего за доставку почти половины объёма нефтепродуктов на Восточном побережье США, была остановлена почти на неделю. Это привело к огромным очередям на заправках, многие в панике скупали большие запасы бензина, что ещё больше усугубило нехватку.

По сообщениям американских СМИ, за взлом управляющих систем нефтепровода несёт ответственность группа DarkSide. За время своей вымогательской деятельности, по словам журналистов, они заработали не менее 90 миллионов долларов.

Группу связывают с выходцами из постсоветских стран. В Белом доме заявили, что хакеры, возможно, живут в России, но свидетельств "руки Кремля" в их деятельности в Вашингтоне не усматривают.