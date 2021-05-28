Джо Байден представил первый законопроект бюджета в Конгресс США

Белый дом отправил законодателям проект федерального бюджета США, его объем составляет $6 трлн, и в законопроекте уже заложено превышение расходов над доходной частью на без малого $2 трлн.

Несмотря на то, как подчеркивается, что нынешняя администрация предусмотрела насыщение доходной части новыми налогами или увеличение прежних сборов.

Джо Байден, президент США: "Резюмируем: уровень инфицирования падает, число летальных исходов от COVID-19 уменьшается, вниз идет и безработица. Количество тех, кто получает бесплатные продукты, тоже снизилось. Число привитых растет. Создаются новые рабочие места, у все большего количества людей появляются доступные медстраховки. Америка движется в правильном направлении.

Даже мои друзья-оппоненты-республиканцы в Конгрессе поддержали наш план стимулирования экономики. Я не собираюсь тут называть имена, но как только они вернулись к избирателям в свои округа, они тут же им похвастались, что такой план есть и принят".

Основной статьей трат станет здравоохранение, в частности программа Medicare, солидное увеличение ожидают и социальную сферу.

Президентская прерогатива - представить законопроект, обсуждать его, принимать его, менять его, вносить поправки могут лишь законодатели, в США контроль над бюджетом и тратами - компетенция исключительно этой ветви власти.