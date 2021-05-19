Биткойн и другие основные криптовалюты резко подешевели

Центробанк Китая объявил о введении запрета на использование криптовалют в качестве платежного средства. Регулятор также предостерег инвесторов от торговли цифровыми активами. После этого сообщения основные криптовалюты подешевели не международных торгах. Биткойн потерял более трети своей стоимости, его цена опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов впервые за последние три месяца.

Авторитетный эксперт, профессор экономики Нью-Йоркского университет Нуриэль Рубини выразил мнение, что институциональные инвесторы, вкладывающие средства в криптовалюты, проявляют безрассудство.

Почти половины объема рынка цифровых активов приходится на биткойн. На прошлой недели курс биткойна обвалился после того, как американский производитель электромобилей Tesla сообщил, что приостанавливает прием криптовалюты как средства оплаты.

Аналитик отмечают, что крупные инвестиционные компании начали отказываться от биткойна в пользу золота.